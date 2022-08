Ça roule au skate parc de La Pocatière

La Ville de La Pocatière est heureuse d’annoncer des investissements d’une valeur totale de près de 145 000 $ au skate parc situé à côté du Centre Bombardier. Un montant de 86 253 $ a été accordé dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, alors que la Ville de La Pocatière investit un montant de 58 230 $ dans ce projet.

C’est pour faire suite à une demande du Comité du skate parc, piloté par Projektion 16-35 et le Carrefour des jeunes, qui souhaitait un réaménagement de cette infrastructure, que la Ville s’est penchée sur la question. Dans un premier temps, un montant de 15 000 $ a été investi dans le parc l’an dernier afin de faire l’achat de modules. Des travaux de resurfaçage en béton et le réaménagement du parc seront faits au printemps 2023 grâce à l’acceptation du projet au PSISRPE et à l’implication de la Ville.

D’après Vincent Bérubé, maire de la Ville de La Pocatière, les élus sont très heureux de l’implication des jeunes dans ce projet de bonification de l’offre récréative et sportive pocatoise. «Ils sont ravis de contribuer financièrement à ce projet pensé par et pour les jeunes!», confie-t-il.

ÉVÈNEMENT «SKATE POUR TOUS»

Le 10 septembre prochain, dès 10 h, l’équipe de ComeBack skateboards s’arrêtera à

La Pocatière pour des ateliers de skateboard gratuits.

L’équipe de professeurs qualifiés se fera un plaisir d’initier les participants à ce sport ou de parfaire leurs techniques. En plus, nul besoin d’apporter d’équipement. L’équipe prêtera une planche, un casque et toute la protection requise pour exercer ce sport en toute sécurité.

Il y aura de la musique, de l’animation et des hot-dogs préparés par le Carrefour des jeunes de 11 h à 13 h. À ne pas manquer, un kiosque avec des produits de ComeBack skateboards et la présence de Mathieu Cyr, humoriste et animateur de la populaire émission Skate le monde. Bref, du plaisir en perspective!

Pour s’inscrire ou inscrire son enfant il est possible de le faire au: comebackskateboards.com/inscription-évènement. Il est important de noter qu’il est essentiel de remplir le formulaire de risques lors de l’inscription. L’évènement est remis au lendemain en cas de pluie.

C’est un rendez-vous, le 10 septembre prochain, dès 10 h, pour venir découvrir ou redécouvrir le skate parc de La Pocatière.