Trois entreprises se manifestent pour la gestion de l’aéroport de Rivière-du-Loup

Trois entreprises ont soumis leurs offres à la Ville de Rivière-du-Loup pour assurer la gestion et l’exploitation des installations de l’aéroport de Rivière-du-Loup à la date limite fixée ce 26 aout. Aviation HM, gestionnaire de l’endroit depuis une dizaine d’années, ne fait pas partie du lot.

Le directeur du Service des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay, explique que les prix ne sont pas connus pour le moment puisque les dossiers doivent passer par un processus d’évaluation qualité-prix. Le comité de sélection se réunira la semaine prochaine pour analyser la conformité des différents dossiers de présentations. Les prix seront ensuite communiqués pour les offres «jugées recevables».

Le gestionnaire recherché par la Ville devra assurer la gestion quotidienne des opérations, de l’entretien de l’aéroport et de l’entretien ménager. Il devra aussi veiller à «l’utilisation adéquate des installations et des équipements aéroportuaires et la sécurité des usagers».

Rappelons qu’au début du mois d’aout, le propriétaire d’Aviation MH, Martin Hivon, a annoncé qu’il fermerait les livres de son entreprise le 30 septembre. La proposition qu’il avait soumise lors du premier appel d’offres avait été écartée puisqu’elle n’avait pas franchi l’étape de «l’évaluation de la qualité». M. Hivon n’avait pas l’intention de déposer une nouvelle soumission pour le deuxième appel d’offres, et il a tenu parole.

Plus de détails suivront.