FabÉtudes : une première conciliation innovation-études au Québec

Le Cégep de Rivière-du-Loup offre dès la rentrée 2022 une nouvelle conciliation innovation-études intitulée FabÉtudes. Mise en œuvre par son Centre collégial de transfert (CCT), Le Laboratoire en innovation ouverte (LLio), cette nouvelle offre parascolaire permettra à la communauté étudiante de jumeler études, innovation et fabrication numérique.

Le projet FabÉtudes vise à motiver la relève à innover et s'outiller davantage pour répondre aux enjeux de demain. Les projets menés au fablab Fabbulle permettront de développer des compétences techniques en matière de numérisation 2D et 3D, de programmation, de plasturgie, de procédés de fabrication industriels et numériques, de moulage et de thermoformage. Plusieurs notions relatives au travail collaboratif, à la pensée design et critique, aux bonnes pratiques en matière d’innovation et de créativité et à la résolution de problèmes seront parties prenantes de la formation. Les membres de FabÉtudes auront également l’occasion de participer à des visites d’entreprises, à des défis spécifiques, à des compétitions ou à des ateliers présentés par des expertes et experts.

Depuis deux ans, l’entreprise Prelco, dont le siège social est situé à Rivière-du-Loup, soutient la mise en place d’un camp de formation pour les jeunes au fablab Fabbulle du Cégep de Rivière-du-Loup. Le développement de FabÉtudes est également optimisé grâce au soutien financier du leader Nord-Américain de la conception et fabrication de solutions verrières. « Prelco est fier de pouvoir contribuer au développement des compétences techniques et approches innovantes de résolutions de problèmes. La réalité des entreprises d’aujourd’hui évolue, FabÉtudes permet d’exposer les étudiants à de nouvelles approches qui leur permettront d’être mieux outillés dans leur futur parcours professionnel », précise Dominic Lavoie, président et chef de la direction, qui se réjouit de cette nouvelle alliance. Le LLio tient aussi à souligner l’engagement des entreprises Lepage Millwork et Industries Desjardins qui contribuent dans le cadre de ce projet, spécifiquement pour les deux prochaines éditions du Fabbuleux camp d'innovation, destiné aux jeunes de 13 à 17 ans.

La communauté étudiante peut dès maintenant s’inscrire en ligne sur le portail du Cégep de Rivière-du-Loup. Pour toutes informations relatives au contenu de la formation, veuillez contacter Marie-Hélène Collin, chargée de projet, par courriel au [email protected] ou par téléphone au 418 862-6903, poste 2163.