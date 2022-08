La relève se prépare à la direction générale du Collège Notre-Dame

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup prépare la relève à sa direction générale. Guy April a récemment confirmé qu’il prendra sa retraite en juin 2023, après 37 années consacrées à l’éducation au sein de cette institution, dont 13 au poste de directeur général.

M. April a notamment été enseignant en éducation physique et en biologie ainsi qu’entraineur sportif en badminton, se distinguant à ce dernier titre sur les scènes locale, régionale, québécoise et canadienne. Il a été directeur général adjoint et responsable du recrutement scolaire durant quatre ans avant d’accéder à la direction générale. Gestionnaire au leadership reconnu et apprécié de ses pairs, il cédera, en juin prochain, le flambeau d’une institution établie, en constante progression, porteuse d’innovation et enracinée dans le milieu depuis plus de 50 ans.

Au cours des derniers mois, un comité de relève à la direction générale du Collège a établi les critères de sélection et les exigences de la fonction dans la foulée de l’adoption du nouveau plan stratégique de l’établissement. Le mandat de recrutement et d’évaluation des candidatures a été confié à l’entreprise Element RH de Rivière-du-Loup, qui assumera la promotion du poste disponible dans ses différents réseaux.

Le président du conseil d’administration du Collège Notre-Dame, François-Xavier Bonneville, souligne : «Sous l’impulsion de Guy April, le Collège Notre-Dame s’est positionné comme un acteur de premier plan dans le milieu éducatif régional et sur la scène québécoise. L’institution occupe aujourd’hui une place importante sur l’échiquier socioéconomique régional, notamment en termes d’innovation, d’avancées pédagogiques et de représentation du monde de l’éducation. Nous recherchons donc une personne qui saura être inspirante, innovatrice et visionnaire en matière de gestion et de leadership éducatif, à la fois stratégique et proactive; une personne dont les valeurs humaines et la personnalité correspondent étroitement à l’esprit de communauté qui distingue le Collège Notre-Dame auprès des jeunes, des familles et des acteurs socioéconomiques du milieu.»

Il ajoute que l’équipe est reconnaissante de l’implication de M. April durant toutes ces années et le remercie de l’avoir informée à l’avance sur ses intentions de retraite qui leur permettra de prendre le temps de trouver et d’analyser les candidatures qui sauront le mieux perpétuer la tradition d’excellence et d’innovation du Collège Notre-Dame.

Le processus de recherche de relève sera bientôt lancé. L’énoncé des caractéristiques du poste et du type de candidatures recherchées pourra être consulté dès le 22 août auprès de la firme Element RH. Les candidatures pertinentes devront être soumises directement à l’adresse courriel [email protected]