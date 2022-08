Inspection annuelle des bornes d’incendie à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population qu’elle procédera dès lundi le 22 août, et ce pour quelques semaines, à l’inspection annuelle des bornes d’incendie.



L’inspection permet de s’assurer que toutes les bornes sont pleinement fonctionnelles. Lorsqu’une équipe s’affairera dans un secteur, les résidents et commerces situés sur la même ligne d’aqueduc pourraient expérimenter une baisse de pression de quelques minutes.



Le premier secteur touché sera le quartier Saint-François, où les inspections débuteront le 22 août. La planification des autres secteurs suivra sous peu.



ZONES

1 La Plaine | sud-ouest de Saint‑Ludger | secteur rue Laval : À venir

2 Saint-Ludger | parc industriel : À venir

3 Saint-François : Semaine du 22 août

4 Centre-ville : À venir

5 Saint-Patrice et La Pointe : À venir

6 Parc Cartier : À venir



Une carte détaillée de la ville et des six zones de rinçage, ainsi que l’identification des zones pour chaque rue est disponible au VilleRDL.ca, sous Travaux et voirie. Il est à noter qu’il s’agit d’un horaire évolutif, qui pourrait varier selon les éventuels imprévus rencontrés sur le terrain.

LESSIVES

Par ailleurs, il peut arriver que cette opération déloge des particules à l’intérieur des conduites. Il s’agit d’un phénomène tout à fait normal qui n’affecte en rien la potabilité de l’eau. Il est cependant recommandé d’éviter d’effectuer des lessives entre 7 h 30 et 16 h pendant la période visée par les travaux. En présence d’une coloration de l’eau, il est recommandé de simplement la laisser couler jusqu’à limpidité.



La Ville s’excuse des inconvénients et remercie la population de son habituelle compréhension.