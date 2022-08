La Traverse Rivière-du-Loup - St-Siméon a repris son service normal pour les départs de 14 h 45 et de 18 h à Rivière-du-Loup et de 16 h 30 et de 19 h 30 St-Siméon.

Rappelons que la Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Simon ainsi que la Traverse Trois-Pistoles - Les Escoumins ont annoncé l’interruption de leurs services ce matin en raison des mauvaises conditions climatiques.

Concernant la Traverse Trois-Pistoles/Les Escoumins, l’Héritage 1 restera à quai pour toute la soirée