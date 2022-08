Medway dévoile des simulations visuelles et les citoyens demandent des réponses

Au lendemain d’une audition publique tenue le 16 aout concernant la démolition du 35, rue Saint-Louis à Rivière-du-Loup, le groupe Medway a transmis aux médias de la région une présentation de plus d’une trentaine de diapositives contenant les différentes projections des impacts visuels de la future construction. Les citoyens concernés demandent aux élus de faire preuve de prudence et d’évaluer les impacts possibles de l’aménagement d’un immeuble de neuf étages à cet emplacement.

Une trentaine de personnes étaient présentes à l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup hier afin présenter leurs arguments s’opposant à la délivrance du permis de démolition visant le bâtiment situé au 35, rue Saint-Louis, soit l’ancien commerce Poitras Meubles et Design. Les élus feront savoir s’ils renversent la décision du comité de démolition lors de la prochaine séance du conseil municipal, prévue le 22 aout.

Le résident de la rue Saint-Louis, Michel Ouellet, s’est fait entendre par les élus municipaux lors de l’audition du 16 aout. Il estime que les questions posées par les citoyens sont légitimes et il croit qu’un projet de l’envergure de celui de Medway aurait dû faire l’objet d’études d’impacts sérieuses avant que les démarches de démolition ne soient entamées. «Un comparable à Rivière-du-Loup, ce serait l’hôpital. Il a huit étages et ce projet, c’est neuf. Ce sera un flot de circulation continu», redoute M. Ouellet. Une possible congestion sur la rue Lafontaine, la création d’ilots de chaleur et le nombre de stationnements disponibles dans ce secteur font partie de ses préoccupations. Michel Ouellet a également soulevé un enjeu éthique chez les conseillers municipaux et il se demande s’ils agissent tous avec la prudence nécessaire dans la poursuite de l’intérêt public, tel que stipulé à leur Code d’éthique.

«Mon but ce n’est pas de bloquer le projet, c’est qu’on soit au fait des impacts, qu’on soit consultés par un référendum ou par un sondage effectué par une tierce partie crédible et indépendante. Là, nous devons nous taper plein de lectures pour se poser plein de questions que la Ville devrait se poser», ajoute le résident de la rue Saint-Louis. Il craint que les citoyens n’aient pas l’opportunité de s’exprimer ou de s'opposer pour la suite du processus de construction.

L’appel de la décision du comité de démolition rendue en juillet a été demandé par 78 citoyens. Le comité de démolition est formé des conseillers municipaux Nelson Lepage, André Beaulieu et du maire Mario Bastille. Il était d’avis que l’immeuble actuel du 35, rue Saint-Louis, maintenant inoccupé, ne possédait pas de valeur architecturale, patrimoniale, esthétique ou créative et qu’il ne donnait pas de valeur ajoutée à son milieu, donnant ainsi l'aval à sa démolition.

Précédemment, les citoyens interpelés par le projet avaient demandé un temps d’arrêt afin d’obtenir plus d’informations sur les impacts futurs de la construction de l’immeuble de neuf étages projeté par le groupe Medway. Le bâtiment comprendrait des locaux commerciaux en lien avec le domaine de la santé et 165 condos locatifs, dans le cadre du Complexe santé Rivière-du-Loup. Il serait situé dans le même secteur où la Maison des ainés a été construite.

MEDWAY POURSUIT LE PROCESSUS

Le groupe Medway a fait savoir, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, «que le projet, tel que présenté, est conforme à la modification de la réglementation municipale présentement en cours en matière d’aménagement et d’urbanisme.» L’entreprise a fourni le 17 aout quelques points de vue et projections du projet nommé Complexe santé Rivière-du-Loup réalisées avec «un logiciel professionnel de simulation visuelle».

«On s’était engagés au mois de juin dernier lors d’une rencontre avec les citoyens à faire une étude avec les perspectives visuelles et les impacts visuels du projet. On vient livrer un engagement», explique Yan Boudreau du Groupe Medway. Ce dernier indique que l’entreprise continuera ses démarches et représentations auprès de la Ville. La volumétrie du bâtiment, soit ses neuf étages, ne sera pas modifiée assure M. Boudreau, mais son apparence architecturale, les couleurs du revêtement pourraient être modifiés en fonction des recommandations de la Ville et du comité consultatif d’urbanisme. Le projet doit encore passer par le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du centre-ville.

«Oui, il y des citoyens sont contre le projet, c’est normal dans ce type de projet-là. On peut les comprendre quand c’est dans ton secteur et dans ton quartier. On croit qu’on a l’acceptabilité sociale de la population du grand Rivière-du-Loup pour les objectifs et les avantages que ce projet-là pourrait apporter», a commenté Robert Cooke du groupe Medway. Il ne cache pas que l’entreprise a envisagé de s’installer dans le secteur de l’entrée ouest de Rivière-du-Loup, mais elle est arrivée à la conclusion que la rue Saint-Louis était un meilleur choix.

«C’est un objectif de contribuer au développement du centre-ville de Rivière-du-Loup qui nous a guidés. Les orientations gouvernementales sont très claires pour éviter l’étalement urbain, de concentrer les activités économiques dans un secteur, de revitaliser les centres-villes», ajoute Yan Boudreau.

Une présentation publique du projet de Medway devrait avoir lieu lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup, le 22 aout, au même moment où les élus rendront leur décision concernant l’appel de la démolition du 35, rue Saint-Louis.

Après être passé par l’étape des permis de démolition, le groupe Medway demandera ensuite des permis de construction. Les porte-paroles de l’entreprise souhaitent que les décisions du conseil municipal soient prises cet automne afin que le bâtiment soit livré en 2024.

