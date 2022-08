Collision majeure à Saint-Michel-du-Squatec

Vers 13 h 15, une collision impliquant une motocyclette et une voiture est survenue à la route 295 nord à Saint-Michel-du-Squatec. La motocycliste repose dans un état critique.

Le relationniste de la Sûreté du Québec, Nicolas Scholtus, explique que la conductrice de la moto, qui circulait en direction nord, s’est retrouvée en sens inverse. Elle est entrée en collision avec la voiture qui se déplaçait en direction sud.

Un agent spécialiste en enquête collision a été dépêché sur place afin de déterminer les causes et circonstances entourant l’incident.

Le conducteur de la voiture n’aurait subi aucune blessure, selon la relationniste de la SQ, Ann Mathieu.

Le porte-parole de la SQ, Alex Decelles a mentionné qu’un détour est à prévoir et que la durée de l’entrave est indéterminée.

Selon le ministère des Transports, les voies entre la route 295, la route 232 et la vieille route seraient bloquées en direction sud et nord. Des détours sont prévus par la route 232 Est, le Chemin de la Rivière-Horton et la route 296.