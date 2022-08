Bilan opération vacances de la construction

La Sûreté du Québec présente le bilan routier du long congé des vacances de la construction. De nombreuses opérations policières se sont tenues, du 22 juillet au 7 août, sur l’ensemble du territoire, incluant les activités récréotouristiques sur les plans d’eau et hors route. Les policiers ont ainsi assuré une présence accrue en cette période estivale où, entre autres, le flux de circulation se trouvait particulièrement augmenté.



Malheureusement, 11 collisions sont survenues sur les routes et sur le réseau récréotouristique. Au total, 13 personnes sont décédées, dont 12 sur le réseau routier.



L’an dernier, pour la même période, on dénombrait neuf collisions sur le réseau routier et trois sur le réseau récréotouristique. Au total, 12 personnes avaient perdu la vie, dont neuf, lors de collisions routières.



Rappelons que la vitesse, la distraction ainsi que la capacité de conduite affaiblie demeurent les trois principales causes de collisions.



Pour plusieurs Québécois, les vacances estivales se poursuivent et la Sûreté du Québec tient à leur rappeler de rester prudents, tant sur la route que lors de leurs activités récréotouristiques. La thématique de l’Opération vacances de la construction demeure pertinente en tout temps et en tout lieu : La sécurité ne prend pas de vacances ! La Sûreté du Québec maintiendra ses efforts de sensibilisation et d’intervention sur l’ensemble du réseau routier, en sentier et sur l’eau.