11e édition du Festival de musique et des arts traditionnels Le Jeune Archet

Du 11 au 14 août, le Festival de musique et des arts traditionnels sera présenté pour une 11e édition à Lejeune. Les artistes et artisans du Jeune Archet proposeront des journées culturelles de patrimoine vivant qui se dérouleront à la Halte Lacustre du Grand lac Squatec.

Le Jeune Archet invite la population à participer en grand nombre aux diverses activités prévues pour les quatre journées de festivités tels que des jams de musique, des contes, des danses, des chants.

Voici un avant-goût de la programmation :

Le jeudi 11 août, un 5 à 7 gourmet Contes et légendes du ciel est prévu avec Sylvain Lacroix qui partagera ses connaissances astronomiques.

Le vendredi 12 août, un 5 à 7 gourmand aura lieu avec Stéphane Cihpolakon Brière qui racontera l’histoire de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ainsi que l’importance du territoire ancestral puis de la nature et Marie Otis qui jouera de la musique traditionnelle.

Le samedi 13 août des kiosques de vente et d’animation continue d’artistes et artisans seront sur place de 13 h à 16 h. Dès 14 h 30, Mireille Perrier donnera des ateliers de dessins animaliers à la craie sur ardoise. La soirée se conclura avec un spectacle du duo Liette Remon et Paul Marchand à 22 h qui alliera voix, violon et guitare.

Enfin, dimanche le 14 août, la journée débutera avec un brunch dominical de 10 h à 12 h. Vers 13 h, le conte musical «La petite fille à la lanterne» sera présenté par Isabelle Doucet.

Pour connaître l’ensemble des activités prévues, il faut consulter la page Facebook Le Jeune Archet.