Collectes de sang à Trois-Pistoles et Témiscouata-sur-le-Lac

Deux collectes de sang d’Héma-Québec se dérouleront le mardi 23 aout à Trois-Pistoles et le jeudi 25 aout à Témiscouata-sur-le-Lac.

Les collectes de sang sont sur rendez-vous seulement, il faut s’inscrire au hema-quebec.qc.ca ou par téléphone en composant le 1 800 343-7264, option 3. Le mardi 23 aout, les bénévoles et les membres de l’équipe d’Héma-Québec attendront les donneurs à la palestre de l’école secondaire de Trois-Pistoles, située au 455, rue Jenkin, de 14 h à 20 h. L’objectif est fixé à 100 donneurs.

Le jeudi 25 aout, une autre collecte se déroulera à la salle Témiscouata du Centre des loisirs de Témiscouata-sur-le-Lac situé, au 2418, rue Commerciale Sud de 13 h à 20 h. Son objectif est d’accueillir 115 donneurs.

Les dons de sang peuvent servir à traiter des patients atteints de cancer, à contribuer au succès de la chirurgie d’une personne accidentée de la route ou encore permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois. Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus répondant aux critères d’Héma-Québec peut donner du sang. Cependant, les délais inter-don sont à respecter, soit 56 jours pour un homme et 84 jours pour une femme. Il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de bien manger avant de se présenter à la collecte. Pour plus d’information, il est possible de consulter le www.hema-quebec.qc.ca, dans la section Donneurs.