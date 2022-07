Le gouvernement du Québec appuie le Festival du Bootlegger

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, confirme l'attribution de 12 000 $ au Festival du Bootlegger qui aura lieu jusqu'au 31 juillet à Rivière-Bleue.

Accordée par l'entremise du programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques, cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

«Notre gouvernement est fier d'appuyer le Festival du Bootlegger qui nous fait revivre les années 1920. Cet événement unique met en valeur le Bas-Saint-Laurent en dynamisant son offre touristique, en plus de générer des retombées économiques importantes. De nombreuses activités culturelles et sportives attendent les participants tout au long de la fin de semaine. Je les invite à prolonger leur séjour dans la région pour découvrir ses multiples attraits et apprécier sa beauté», indique Caroline Proulx.

Le programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants de permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques ainsi que de stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.