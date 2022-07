Près de 6000 $ amassés pour l’Association du cancer de l’est du Québec

Le 23 juillet dernier s’est tenue la première édition de l’exposition de voitures «Car event show» à Saint-Joseph-de-Kamouraska par Jean-Philip Brousseau et son père Steve. Au total ce sont 5 900 $ qui ont été amassés lors de l’évènement, somme qui sera remise à l’Association du cancer de l’est du Québec dans les prochaines semaines.

Steve Brousseau, coordonnateur du «Car event show» se réjouit du déroulement de leur première année : «On a eu la température avec nous autres». Alors que le 17 juillet les organisateurs annonçaient un peu plus de 200 exposants, ce sont plus de 230 passionnés de voitures d’un peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario qui se sont pointés le bout du nez.

«Pour une première édition, ça a roulé rondement. Même nous autres on ne pensait même pas que ça allait rouler comme ça», confie M. Brousseau. Au cours de la journée, entre 800 à 1000 personnes ont visité le site d’exposition, et ce, malgré les nombreuses activités qui se déroulaient dans les municipalités avoisinantes.

Avec les nombreux bons commentaires reçus, le coordonnateur mentionne qu’il y a de grandes chances qu’une seconde édition soit organisée en 2023.

