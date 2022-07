Quatrième édition du Festival des générations à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

L’Association du développement et du loisir (ADEL) de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Aliments Asta Inc., en collaboration avec la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska convient la population à la quatrième édition du Festival des générations Aliments Asta qui aura lieu du 12 au 14 août.

Après deux ans d’absence, mais fort de ses trois premières éditions, le festival veut retrouver sa foule de 2019. Le comité organisateur mise sur une programmation diversifiée qui plaira aux petits et aux grands : tournoi de balle donnée, jazz en collaboration avec le Camp Musical St-Alexandre, zone familiale, feux d’artifices, musique punk rock, etc.

Le vendredi 12 août sont prévus tournois de poker Texas Hold’Em et de balle donnée. En musique, les spectateurs pourront entendre Carl Mayotte et DJ Tropic. De plus, des feux d’artifice seront lancés pour ouvrir officiellement le festival.

Le 13 août, un tournoi de balle donnée aura lieu. Une zone familiale sera aussi érigée avec des jeux gonflables, des livres en tête et du maquillage. La soirée sera toute spéciale puisqu’elle honorera deux acteurs majeurs de la communauté alexandrine lors du cocktail dînatoire des Ambassadeurs. En spectacle, il y aura Just do hits et Billy Day.

Le dimanche 14 août, ce sera la conclusion du festival avec la fin du tournoi de balle donnée et l’accès à la zone familiale.



Durant le Festival des générations, l’accès au site est gratuit. Un bracelet journalier ou de fin de semaine sera en vente sur le site pour assister aux spectacles et aux activités familiales. Nourriture et boissons seront en vente sur le site.

Les activités auront lieu sur les terrains municipaux ainsi qu’au Complexe municipal situé au 629, route 289 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Pour informations, il faut communiquer par courriel à [email protected] ou visiter la page Facebook du Festival des générations.