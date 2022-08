Témiscouata-sur-le-Lac : place aux travaux de finition pour l’aréna et le centre communautaire récréatif

Les travaux de construction pour l’aréna dans le quartier Cabano et le centre communautaire récréatif dans le secteur Notre-Dame-du-Lac sont à 90 % terminés, selon le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais.

Les dernières étapes de finition, de même que l’inspection finale des deux nouveaux bâtiments de loisirs devraient être effectuées au retour des vacances de la construction, qui se déroulent du 24 juillet au 6 aout.

Il faudra attendre encore un peu pour l’inauguration protocolaire des deux projets. «L’ouverture officielle, ça implique qu’il faut avoir des politiciens et le gouvernement. Puis comme on est en élection, on garde ça […] quelque part fin octobre, début novembre», a ajouté M. Blais.

Les dates d’ouverture restent toutefois incertaines. Lors de la dernière séance publique, les élus de Témiscouata-sur-le-Lac, qui ont «préféré être prudents», ont annoncé qu’aucune réservation ne serait prise pour le mois de septembre dans les deux bâtiments. «Ce qui ne veut pas dire qu’on va ouvrir après septembre», a précisé le maire.

La Ville envisage, quelque part entre la mi-août et la fin-août, un événement où la population pourra visiter les lieux. «On ferait deux portes ouvertes avec des visites, présentation des commanditaires et des plaques souvenirs pour Phil Latulippe et Jacques Dubé. On va en faire une pour le centre communautaire récréatif et une pour l’aréna», a-t-il confié. Ces portes ouvertes à la population devraient se dérouler sur une période de quelques jours, voire une semaine.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac se dit satisfait des résultats de ces deux grands projets de construction. «J’ai excessivement hâte de présenter ça à la population.» Le centre communautaire récréatif offrira, autant à la population qu’aux touristes, diverses activités et installations comme un parc intérieur, des jeux d’eau intérieurs ainsi qu’une salle multifonctionnelle. «C’est sûr qu’on est très heureux de ça, puis le résultat est très positif.»

Quant à l’aréna, ce dernier saura également satisfaire ses utilisateurs. «On a une belle qualité de bâtiment, on a fait des choix de qualité. Il va être possible d’ouvrir 12 mois par année. On va avoir un super bel aréna, flambant neuf et fonctionnel», a conclu le maire.