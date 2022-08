Résonances pistoloises : 16 spectacles d’artistes et de groupes musicaux pistolois d’hier et d’aujourd’hui

Dans le cadre des festivités du 325e anniversaire de Trois-Pistoles, deux journées de spectacles mettront en scène des artistes musicaux ayant marqué le paysage culturel pistolois des années 1980 à aujourd’hui. Au total, 16 performances seront présentées gratuitement à la population pistoloise, les 20 août et 3 septembre prochains, sur trois sites distincts.

Le public aura également droit aux performances de formations de musiciens toujours actifs dans le milieu, dont Lueur, Small Axe, Les Blenders, Lionel Normandin, David Marin, Guillaume Aubertin, Laura Babin, Hate it too et Griphe, projet récent du guitariste Donald Charles. La programmation de cet événement exceptionnel fera aussi une place à la relève avec Nynke Charron, Sarah-Ève Tremblay et Purity in Perversion, trois artistes qui incarnent le futur de la musique à Trois-Pistoles. Enfin, pour l’occasion, des groupes et artistes qui ont fait vibrer la population dans le passé effectueront des retours, l’instant d’un spectacle : Les Contre-4, Cagibi, Fioz, Yolémâ, Marc Bélanger et DYD.

Le public est invité à participer en grand nombre aux activités sur les différents sites qui accueilleront les activités. Prenant la forme de performances de 45 minutes, les spectacles auront lieu au 13, rue Jean-Rioux (ancien site d’Échofête) les après-midis de 14 h à 17 h, à la Forge à Bérubé (en format porte de garage ouverte) de 19 h à 23 h, de même qu’au Bar Chez Boogie de 23 h à 0 h. Les sites ouvriront 30 minutes avant le début des spectacles.

Sur le site du 13, rue Jean-Rioux, les gens désireux de le faire sont invités à apporter leur chaise. En cas de météo non clémente pour les performances extérieures elles seront déplacées à la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles. Pour tous les lieux de diffusion, il n’y a pas de billet nécessaire. Les places seront toutefois limitées au Bar Chez Boogie ou encore si la météo ne permet pas la tenue de certaines activités à l’extérieur. Dans ces cas, la formule sera premier arrivé, premier servi, le nombre de places étant limité à la capacité des salles.

Tous les détails des artistes qui performeront, de même que l’horaire complet des spectacles, seront disponibles progressivement sur le site https://www.follement3p.com/festivites/activites/.