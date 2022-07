Le retour de la Journée de la Famille de La Maison de la famille des Basques

Dans le cadre des festivités du 325e anniversaire de Trois-Pistoles, la Maison de la Famille des Basques présente le retour de la journée de la Famille. Après plus de deux ans d’arrêt dû à la crise sanitaire, l’événement sera présenté gratuitement le 30 juillet prochain.

Plusieurs activités attendront les participants entre 10 h et 17 h dans la cour de l’Aréna Bertrand-Lepage dont : deux jeux gonflables pour les enfants de 1 à 5 ans, un jeu gonflable à obstacles et glissade double pour les enfants de 5 à 8 ans, deux courses à obstacles pour les enfants de 8 à 12 ans, une grande glissade vertige pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'à l’âge adulte, puis un canon à mousse entre 11 h et 15 h.

Sur place, les gens pourront apporter leur repas ou encore profiter d’une offre de restauration à coût modique comprenant du maïs, des hot dog et des breuvages. La Maison des jeunes de Trois-Pistoles participera également à l’événement.

En cas de pluie, l’activité est remise au lendemain, même heure et même site. Pour plus d’information, il faut communiquer avec la Maison de la Famille des Basques au (418) 851-2662 poste 302.