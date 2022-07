Des organismes communautaires œuvrant en aide alimentaire reçoivent un don de 100 000 $

Consciente que la situation économique actuelle soulève des défis pour un nombre important de la population, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve remet 100 000 $ à sept organismes œuvrant en aide alimentaire situés sur son territoire, dont 17 000 $ à Moisson Kamouraska.

«Notre Groupe célèbre ses 170 ans d’existence cette année et nous souhaitions souligner cet anniversaire en mettant de l’avant les valeurs d’entraide et de collaboration qui sont à la base de notre organisation. Nous avons le privilège d’avoir une mutuelle en excellente santé financière, de surcroît avec des résultats financiers exceptionnels en 2021. Nous sommes donc heureux d’appuyer des organismes qui jouent un rôle essentiel auprès des personnes économiquement et socialement plus vulnérables», a souligné la présidente de la Mutuelle, Martine Thériault.

C’est en consultant les membres de l’équipe que la décision a été prise par le conseil d’administration d’appuyer les organismes qui travaillent sans relâche à combler des besoins alimentaires auprès de la population.

«Nous croyons que des communautés plus fortes sont à la base d’un tissu social solide et bienveillant et les organismes communautaires jouent un rôle essentiel en ce sens. C’est un privilège d’avoir la chance de les appuyer», a ajouté le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, Pierre Raymond.

En plus de Moisson Kamouraska, les autres organismes qui recevront une aide financière de la Mutuelle sont : Carrefour communautaire de Chibougamau, Centre communautaire Pro-Santé de Charlevoix, Comptoir alimentaire CASI de Sept-Îles, Comptoir alimentaire l’Escale de Baie- Comeau, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean et Ressources familiales Côte-de-Beaupré.

«Le don de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve arrive au bon moment, car plusieurs personnes n’ont d’autres choix que d’avoir recours à l’aide alimentaire dû à l’inflation persistante depuis plusieurs mois. Ce montant permettra l’achat de produits frais et améliorera l’offre alimentaire au Kamouraska. L’augmentation du coût de la vie a un impact direct sur les ménages en situation de précarité. Nous notons une hausse de 38 % des demandes tous services confondus», a souligné Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska lors de la remise du chèque.

«Aujourd’hui, nous avons eu le bonheur de remettre 17 000 $ à un organisme exceptionnel dont la mission est des plus importantes. Nous tenons à saluer le courage et la détermination de toute l’équipe Moisson Kamouraska qui déploie des efforts immenses pour répondre aux besoins de la population de notre région. Leur engagement est inspirant», a conclu Jocelyn Benoit, administrateur de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.