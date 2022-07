Une assemblée pour mettre fin au conflit de travail chez Viandes du Breton

Le 12 juillet seront présents pour une assemblée générale du syndicat tous les syndiqués de la section expédition et réception de Viandes du Breton. L'objectif de cette assemblée est de faire un compte rendu des négociations actuelles et de se doter d'un mandat de règlement et de sortie de conflit afin d'avoir en main tous les outils nécessaires pour cette troisième rencontre de conciliation.

«C'est un signe fort que les syndiqué-es veulent envoyer à la partie patronale. Nous sommes prêts à en arriver à une entente et à mettre fin à ce conflit de travail une bonne fois pour toutes. On espère ainsi que l'employeur arrivera avec la même attitude que nous demain», affirme Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent.

La troisième séance de conciliation est prévue pour le mardi 12 juillet à Rivière-du-Loup où les deux parties tenteront d'en arriver à une entente pour mettre fin au conflit de travail qui perdure depuis le 25 avril dernier.