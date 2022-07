Les inscriptions sont lancées pour le 2e sommet entrepreneurial des Basques

Trois ans après le succès de sa toute première édition, le Sommet entrepreneurial des Basques, présenté par Desjardins, sera de retour le samedi 22 octobre 2022 au Centre sportif Jean-Claude Bélisle de Saint-Jean-de-Dieu.

Les entreprises de la région sont désormais invitées à poser leur candidature pour les différentes catégories de prix ainsi qu’à confirmer leur présence pour la soirée.

Cette année, les entrepreneurs pourront choisir parmi les 12 catégories, dont 8 nouveautés. Nouvelle entreprise, jubilaires, investissement, gestion des ressources humaines, formation, adaptation aux mesures sanitaires, implication dans la communauté, développement durable, innovation, entrepreneuriat féminin et microentreprise sont les volets retenus par le comité organisateur.

Le «Coup de cœur du Jury» sera aussi honoré en cette soirée du 22 octobre. Les entrepreneurs sont invités à remplir leur bulletin de candidature en suivant le lien présent sur la page d’accueil de la SADC des Basques (www.sadcbasques.qc.ca) et à le retourner au plus tard le 9 septembre.

INSCRIPTION DES ENTREPRISES AU SOUPER

Les entreprises peuvent maintenant confirmer leur présence et doivent inscrire leur nombre de participants au souper et à la soirée à l’aide de ce même formulaire présent sur la page d’accueil de la SADC des Basques. Le coût d’entrée est de 60 $ par personne. L’entrée inclut le cocktail de bienvenue, un service de fines bouchées de produits locaux, ainsi qu’un repas 3 services. «Nous vous promettons une soirée haute en couleurs pour souligner le travail acharné et la créativité de nos fabuleux entrepreneurs des Basques, venez célébrer avec votre équipe le 22 octobre prochain!», lance Dany Leblanc, président d’honneur du 2e Sommet entrepreneurial des Basques.

Pour toute information, veuillez contacter Marie-Hélène Proulx, coordonnatrice du Sommet entrepreneurial des Basques 2022 au 418 730-9299, ou par courriel au [email protected].

Le Sommet entrepreneurial des Basques est une initiative de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles / Notre-Dame-des-Neiges et de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu, en collaboration avec le Centre local de développement des Basques, le Bureau de Services Québec de Trois-Pistoles, le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et la Société d’aide au développement des collectivités des Basques.