Saint-Gabriel-Lalemant doit passer devant le tribunal administratif du travail

La Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant est convoquée à une audience du tribunal administratif du travail le 13 juillet, en raison d’une plainte de son ancien directeur général Vincent Thibaudeau.

Collaboration : Stéphanie Gendron, leplacoteux.com

Selon ce qu’on peut lire dans les procès-verbaux de la Municipalité, en septembre 2021, le dossier administratif du directeur général et secrétaire-trésorier avait été fermé. On y indiquait que ce dernier avait reçu un billet médical signé par son médecin, signifiant qu’il était apte au travail, mais pas à la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant, et ce, pour une durée indéterminée.

«Considérant que la Municipalité ne peut rester sans directeur général et secrétaire-trésorier sans affecter grandement la bonne marche de ses activités et responsabilités quotidiennes envers toutes ses citoyennes et tous ses citoyens, il est proposé que la Municipalité signifie par lettre recommandée à M. Vincent Thibaudeau qu’elle est dans l’obligation de procéder sans délai à la fermeture administrative de son dossier d’employé», peut-on lire.

Toutefois, un mandat a été récemment donné à un cabinet d’avocat à la suite de la réception d’un avis d’audience du tribunal administratif du travail concernant la plainte de destitution en vertu du Code municipal du Québec, par Vincent Thibaudeau. L’audience se tient le 13 juillet à Rivière-du-Loup.