La traditionnelle Vente Soleil du Transcontinental est de retour les 7, 8 et 9 juillet

Toujours attendue par la population, la Vente Soleil du Transcontinental sera de retour du 7 au 9 juillet. Ce sont 25 entreprises de St-Athanase, Pohénégamook et Rivière-Bleue qui s’uniront à l’occasion de cet évènement visant à promouvoir l’achat local.

Chaque entreprise partenaire aura sa promotion de reconnaissance envers la clientèle. Un grand prix de 500$ et quatre prix secondaires de 250$, constitués de bons d’achats à dépenser au Transcontinental, seront attribués par tirage parmi les clients qui auront fait des achats pendant la Vente Soleil. Pour participer au tirage, il suffira de se procurer le passeport disponible chez l’un ou l’autre des commerces participants et de le faire étamper lors d’achats effectués chez 4 partenaires différents. Le tirage aura lieu le 12 juillet.

Beau temps mauvais temps, il y aura du soleil au Transcontinental les 7, 8 et 9 juillet. Les entreprises partenaires seront prêtes à vous accueillir et vous faire profiter de leur excellent service.

L’évènement est promu et coordonné par la Corporation de Développement Économique du Transcontinental qui est soutenue financièrement par la MRC de Témiscouata, la ville de Pohénégamook et les municipalités Rivière-Bleue, Saint-Athanase et Saint-Marc-du-Lac-Long. Plus que jamais l’organisme est concentré sur sa mission et sa vision qui sont de Favoriser par tous les moyens l’essor économique du Transcontinental, pour qu’il soit une zone d’affaires dynamique et accueillante où l’on retrouve un fort sentiment d’appartenance.