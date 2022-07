Repêchage de la LHJMQ : neuf Albatros sélectionnés

Les joueurs de la Structure intégrée des Albatros ont été à l’honneur lors de la plus récente séance de repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Neuf athlètes ont été repêchés, dont quatre parmi les deux premières rondes.

Après Maxim Massé (Saguenéens de Chicoutimi) et Anthony Paré (Océanic de Rimouski), choisis aux 3e et 15e rangs, c’était au tour de Mathys Dubé (Océanic de Rimouski) et Émile Beaunoyer (Huskies de Rouyn-Noranda) d’entendre leur nom être prononcé, respectivement aux 28e et 31e positions.

Ces quatre joueurs étaient classés parmi les meilleurs espoirs, selon la Centrale de soutien au recrutement. Les premiers avaient des cotes A, et les deux derniers la cote B.

Noah Larochelle en 5e ronde (Victoriaville), Jacob Beaulieu en 7e ronde (Sea Dogs de Saint John), Henri Ouellet en 10e ronde (Baie-Comeau), Julien Roy en 12e ronde (Québec) et Gabriel-Alexis Bisson en 13e ronde (Rimouski) ont été les autres joueurs sélectionnés.

Notons qu’Henri Ouellet évoluait au sein de l’équipe M17 Espoir, la saison dernière. Gabriel-Alexis Bisson était aussi de ce groupe, avant de joindre la formation M18 AAA après le temps des Fêtes.

Plus de détails suivront...