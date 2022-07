Près de 50 000 $ amassés lors des encans de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Lors du Golf en santé Aliments Asta et Hôtel Lévesque de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup du 10 juin dernier, ce sont 47 990$ qui ont été amassés lors des encans présentés par Place St-Georges. La réussite de ces activités a démontré que la santé touche tout le monde.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup désire souligner l’implication de Bernard Simard, propriétaire de Place St-Georges depuis quelques années, et notamment comme présentateur des encans cette année.

Les membres de la fondation le remercient de permettre l’achat d’un Fluoroscan Mini C-Arm pour le centre hospitalier qui aura un impact important pour la santé de nombreux usagers. Ce sont plus de 500 chirurgies par année qui pourront être réalisées grâce à cet appareil qui sera utilisé au quotidien, et qui offrira plus de précision.

C’est en s’unissant à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup que l’organisme peut avoir un réel impact pour permettre aux gens de vivre ensemble plus longtemps et en santé ici. Il est possible de faire un don en tout temps en vous rendant sur le nouveau site web au santerdl.ca.