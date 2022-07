Un succès pour le retour du Festival country de Saint-Antonin

De retour après deux ans d’absence, le 13e Festival country de Saint-Antonin a fait le bonheur de milliers de festivaliers, du 1er au 3 juillet. Le président de l’événement, Steeve Roy, s’est dit agréablement surpris de la réponse du public lors des deux rodéos professionnels du vendredi et du samedi soir.

«Nous n’avions pas d’attente parce que nous n’avions pas de référence pour cette fin de semaine. Nous sommes vraiment satisfaits et, il y a eu une très belle réponse de la part des spectateurs», a commenté M. Roy.

Le public était au rendez-vous malgré une pause de deux ans et le déplacement du festival un peu plus tard en saison qu’à l’habitude par les promoteurs du rodéo professionnel, Productions Wild Time. Les estrades de la Place Berger, pouvant accueillir plus de 5 000 spectateurs, étaient plus remplies lors du rodéo du samedi soir que lors de la compétition de la veille, une situation décrite comme habituelle par l’organisateur.

Plus de 200 compétiteurs ont pris part à cet événement. Le Festival country de Saint-Antonin sert de qualifications pour la Coupe Canada, qui sera disputée à Saint-Tite en septembre prochain.

Steeve Roy ajoute qu’il y aura du travail à faire afin de mobiliser davantage de bénévoles pour la prochaine présentation du Festival country de Saint-Antonin. On en dénombrait une cinquantaine alors que lors des précédentes éditions, l’organisation pouvait compter sur une équipe d’une centaine de bénévoles.

En plus des rodéos professionnels, de nombreux spectacles sous le chapiteau, dont un hommage à Bob Bissonnette, et plusieurs activités pour les jeunes dont des jeux gonflables et une mini-ferme étaient organisés pour toute la famille. À noter que la méthode de paiement de la billetterie en ligne sera peaufinée en vue d’une prochaine présentation.

Tous les résultats sont disponibles en suivant ce lien : Festival country de Saint-Antonin 2022