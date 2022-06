Personne ne devrait se retrouver à la rue le 1er juillet

La rareté des logements n'épargne pas Rivière-du-Loup et Ikrame Baze, directrice générale de l’Office régional de l’habitation de Rivière-du-Loup (ORH), ne cache pas que de nombreuses demandes ont été faites à l’organisme dans les dernières semaines. Selon elle, même si le risque zéro n'existe pas, l'organisme a joué son rôle et personne de la région ne devrait se retrouver à la rue lors de la journée nationale des déménagements ce 1er juillet.

«Depuis mai, on a eu deux situations urgentes, deux familles qui se retrouvaient à la rue le 1er juillet. On a répondu et elles ont eu des logements», mentionne Mme Baze. Même si elles n’étaient pas admissibles pour un HLM à Rivière-du-Loup, l’ORH a réussi à trouver quelque chose pour qu’elles soient hébergées de façon permanente.

«Notre travail, on l’a commencé ça fait quand même quelques mois en prévention. On a sensibilisé le monde par rapport à la crise de logement, que s’ils voulaient quitter ils devaient s’assurer d’avoir déjà un autre logement, de signer le bail avant de quitter pour ne pas se retrouver dehors», explique-t-elle. D’après elle, la rencontre d’information réalisée avec Solidarité logements Rivière-du-Loup et leurs autres actions pour sensibiliser les locataires ont porté fruit.

À ce jour, 49 personnes sont en attente pour un appartement à prix modique, dont 29 constituent des demandes de 3 ½ pour des personnes âgées, et les 20 autres pour des personnes seules. L’ORH ne reçoit que très peu de requêtes pour des 4 ½ et des 5 ½. Tous ces gens sont présentement logés et ne se retrouveront donc pas dehors. La directrice ajoute que 10 de leurs logements seront disponibles dans les prochains jours et les prochaines semaines. L’organisme pourra donc répondre à un certain nombre de demandes sur la liste d’attente.

Le 30 juin, ce sont près de cinquante appels et rencontre de personnes qui ont été répondues concernant des recherches d’appartements, de l’information. «En date d’aujourd’hui la situation n’est pas très critique, je ne m’attends pas nécessairement à voir des personnes à la rue, mais on va être là si ça arrive», confie Ikrame Baze. Malgré le férié pour la fête du Canada, l’ORH sera ouvert le 1er juillet pour aider les citoyens qui auraient une situation urgente. «Il y a un risque quand même, il n’y a pas de risque zéro parce qu’on sait ce qui se passe au niveau des logements au privé», ajoute la directrice. Une ligne téléphonique d’urgence sera disponible dès le matin au (418) 868-5902.

Afin de répondre à une demande toujours plus grande, l’ORH travaille présentement à un projet de construction de 30 logements sociaux. «On a été voir la Ville et elle nous appuie», se réjouit Mme Baze. Le tout est encore en préparation, l’organisme est à l’affut d’appel d’offres, mais vise une réalisation des 3 ½ prochainement. Des négociations sont en cours par rapport au terrain qui accueillera le projet.