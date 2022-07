La Ville de Saint-Pascal lance une initiative de sensibilisation au partage de la route

La Ville de Saint-Pascal informe ses résidents du lancement de son initiative de sensibilisation au partage de la route, qui prendra place dans les prochains jours sur son territoire et demeurera effective tout l’été durant.

En cette fin d’année scolaire, on pourra voir apparaître de l’affichage à certains endroits stratégiques de la Ville pour marquer le début de la saison estivale et rappeler l’importance de circuler ensemble de manière sécuritaire dans les rues de Saint-Pascal.

La belle saison voit ressortir vélos et piétons, sans oublier poussettes, patins à roues alignées et planches à roulettes! Avec les voitures, les véhicules de transport de marchandises et les équipements agricoles roulants, le Conseil municipal et les employés de la Ville tiennent à rappeler à toutes et à tous que les déplacements actifs sécuritaires sont de mise, de même que le respect de toutes les personnes utilisatrices, quel que soit leur mode de transport.

Cette initiative de sensibilisation au partage de la route est l’une des nombreuses actions qui seront entreprises pour atteindre les divers objectifs ciblés dans la planification stratégique de la Ville de Saint-Pascal.