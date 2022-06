Plus de 8 M $ dans différents établissements du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup procédera, au cours de l’été, à différents travaux d’entretien et d’amélioration de ses immeubles dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de L’Islet, le tout représentant des investissements de plus de 8 M $ dont 1 515 000 $ pour les écoles La Croisée I, Desbiens et le Pavillon-de-l’Avenir à Rivière-du-Loup. Le reste du montant est alloué à des établissements du Kamouraska.

Ces travaux seront réalisés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures. Se traduisant par des retombées économiques importantes dans le milieu, ces investissements permettront notamment au CSS de même qu’à ses établissements de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes, de proposer des milieux de vie encore plus agréables et sécuritaires tout en effectuant des économies substantielles en matière énergétique.

Le remplacement et la mise à niveau de systèmes de chaufferie sont prévus dans plusieurs centres et écoles : Saint-Charles (La Pocatière), Marguerite Bourgeoys (Saint-Pascal), de la Marée-Montante (Saint-Roch-des-Aulnaies), de l’Amitié (Saint-Gabriel-Lalemant), Les Pèlerins (Saint-André), Notre-Dame (Mont Carmel) et Saint-Bruno. Des travaux de réfection de plafond et de remplacement partiel du revêtement extérieur ainsi que de fenêtres seront réalisés respectivement aux écoles Saint-Philippe, Desbiens (Saint Arsène) et Saint-Charles (La Pocatière). À cela viendront s’ajouter des travaux pour améliorer la sécurité des lieux (correction des issues, systèmes d’alarme-incendie, lanterneaux, etc.) : écoles La Croisée I (Rivière-du-Loup), Saint-Bruno, secondaire Chanoine-Beaudet (Saint-Pascal) et centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (Rivière-du-Loup).

Le directeur général du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, M. Antoine Déry, a indiqué que les élèves de même que les membres du personnel seront les grands bénéficiaires de ces investissements. «Dans son ensemble, le parc immobilier du CSS – qui compte une quarantaine de bâtiments – est dans un bon état. Cette situation découle d’une planification de notre Service des ressources matérielles qui est reconnu, et ce, depuis plusieurs années, comme un leader en matière de développement durable. Chaque année, des travaux sont effectués afin de continuer d’offrir à nos élèves un environnement propice à l’apprentissage et à notre personnel un cadre de vie de qualité. En plus de ces travaux, s’ajouteront, bien entendu, ceux d’agrandissement de l’école Saint-Modeste qui devraient être terminés en vue de la prochaine rentrée scolaire. S’amorcera de plus la préparation des plans et devis pour le nouveau gymnase et le réaménagement de l’école Notre-Dame.»

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.

INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR

Secteur de La Pocatière : 2 070 000 $

(Écoles Saint-Charles (CEA), de la Marée-Montante et de l’Amitié)

Secteur de Saint-Pascal : 4 500 000 $

(Écoles Marguerite-Bourgeoys (CEA), Saint-Philippe, Saint-Bruno, Notre-Dame, Les Pèlerins et secondaire Chanoine-Beaudet)

Secteur de Rivière-du-Loup : 1 515 000 $

(Écoles La Croisée I, Desbiens et Pavillon-de-l’Avenir (FP))