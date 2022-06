Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL : une opportunité pour les entrepreneurs

Cet automne, soit les 13 et 14 octobre prochains au Centre Bombardier de La Pocatière, se tiendra le Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL, un événement économique d’envergure regroupant différents entrepreneurs de la région. Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, en a fait l’annonce le 28 juin.

Un minimum de 80 exposants sont attendus lors de l’événement. Des conférences seront données, et ce, par des invités de marque sur les sujets de l’immigration, de l’emploi, des politiques et de l’économie. M. Généreux a également confié vouloir approcher les deux paliers de gouvernements afin de participer à l’événement. «On va essayer d’avoir une brochette d’invités très prestigieuse, des gens qu’on ne voit pas souvent dans la région», a expliqué le député fédéral. Sur place, des organismes de soutiens et de services aux entreprises, autant en ce qui a trait à la recherche d’emploi et à l’employabilité donneront des formations.

«Des activités où l’ensemble du territoire se réunit, ça n’existe pas», a exprimé M. Généreux. Il s’agit d’une opportunité pour les entrepreneurs d’ici d’enfin se rencontrer et d’échanger. Étant lui-même un entrepreneur, il dit avoir remarqué que très peu de gens dans le domaine de l’entreprenariat se connaissent réellement. «J’ai réalisé qu’on ne se connait pas beaucoup malgré les réseaux d’entreprises que nous avons et qui sont, relativement, habituellement, limités dans la région de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.» L’idée d’une activité comme celle du Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL ne date pas d’hier. «Je voulais depuis longtemps mettre en place un événement où l’on pourrait se réunir», a confié le député.

Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, l’événement a également pour but de permettre aux entrepreneurs de développer des liens tangibles avec des sous-traitants manufacturiers, de créer des opportunités d’affaires, mais également à favoriser le recrutement de nouveaux employés. «Sachant que 7 à 8 entreprises sur 10 recherchent du personnel au moment où l’on se parle, inévitablement, ceux et celles qui seront présentes pourront faire la promotion des emplois qui sont disponibles», a mentionné M. Généreux. «Les PME à la recherche de main d’œuvre pourront recueillir des candidatures», a lancé Amélie Martineau, chargée de projet pour l’organisation de l’événement.

«Le défi de l’employabilité est un défi des 10 prochaines années. Avant qu’on voit une stabilité et éventuellement une remontée, je pense qu’on a beaucoup intérêt à se parler et à soulever ces problématiques-là tout le monde ensemble et essayer de trouver des solutions», a ajouté M. Généreux.

L’événement Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL peut compter sur la participation de quatre partenaires majeurs, soit Premier Tech, Alstom, Maison Laprise et Rousseau Métal, ainsi que les trois chambres de commerce du territoire. M. Généreux a d’ailleurs annoncé que la Chambre de commerce de Kamouraska—L’Islet sera la chambre administrative de l’événement.

Il s’agit d’une première pour le Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL, mais également pour une activité de ce genre. Dans les années 90, des événements similaires auraient été inventés au Kamouraska par Yves Lévesque. Certaines chambres de commerce de la circonscription auraient également tenu des activités semblables, dans les années 80, selon Mireille Soucy, adjointe aux communications.

À noter qu’il est toujours possible pour les entreprises de réserver un kiosque pour l’événement qui se déroulera à l’automne prochain.