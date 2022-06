Dévoilement des chefs du Combat des Chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Le 5 novembre prochain se déroulera la 5e édition du Combat des chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. L’évènement est de retour après une pause en raison de la pandémie. La compétition culinaire sous le thème «Combat de la relève» se déroulera au Restaurant le St-Patrice à Rivière-du-Loup où s’affronteront Dominic Lavoie de Prelco, Samuel Joncas de Transport Rivière-du-Loup et Gabriel Morin du Carrefour du camion de R-D-L.

«Il était naturel pour moi que le Combat des chefs Les Électriciens Desjardins reprenne vite cette année au profit de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Le Combat des chefs est une journée exceptionnelle, où ces trois personnalités publiques de la région se prêteront au jeu de la restauration, de la préparation complète des assiettes jusqu’au service», mentionne le copropriétaire du St-Patrice, Richard Fraser.

Les 115 convives qui assisteront à cette soirée auront l’honneur de goûter aux trois plats créés spécialement pour cette soirée et de désigner leur plat préféré sans pouvoir associer le plat à son chef. Le concurrent ayant reçu le plus de votes sera couronné gagnant. Moments divertissants, inédits et mémorables sont assurés.

«Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter cette nouvelle édition et sommes assurés que Messieurs Lavoie, Joncas et Morin sauront relever ce beau défi! Les soupers seront en vente après la fête du Travail. Nous vous suggérons de mettre la date à votre agenda, car les places s’envoleront rapidement», ajoute Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

Les détails de cette activité de financement vous seront précisés à l’automne. Il faut s’abonner à la page Facebook de la Fondation pour rester informé sur les activités à venir et en cours, ou encore visitez le santerdl.ca.