La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup rajeunit son image

Au Centre hospitalier du Grand-Portage (CHRGP), ce 28 juin, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a dévoilé sa nouvelle image. Logo, slogan et site internet ont été mis à jour par l’organisme dans une optique d’aller toucher les plus jeunes générations.

«Il était important pour nous de rajeunir notre image afin de démontrer que votre Fondation de la santé est bien présente pour la santé de toutes les générations. Il était nécessaire que nous puissions assurer d’être alignés avec les nouvelles réalités d’aujourd’hui tout en gardant les fondements de la fondation», a mentionné Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

Elle ajoute que la plupart du temps, lorsqu’une personne décide de donner à la fondation, c’est lorsqu’elle ou un de ses proches est touché par la maladie. «Si on veut que la Fondation ait un futur, il faut que les jeunes générations embarquent avec nous», avance Mme Dubé. L’organisme a de la difficulté à les rejoindre autrement que par leurs activités. Le comité de la fondation souhaite réellement les intégrer avec eux puisqu’il est important pour eux de représenter tout le monde.

UNE IMAGE RASSEMBLEUSE

Par les nouvelles couleurs, la Fondation de santé de Rivière-du-Loup voulait rendre leur logo vivant et faire en sorte qu’il se différencie des autres organismes de santé. Ce dernier n’avait pas été retouché depuis 2009. La directrice générale mentionne que l’ancienne image a été étirée jusqu’au bout. Il était essentiel pour la fondation d’effectuer une refonte de leur visuel à la suite de leur nouvelle planification stratégique effectuée en 2021 qui comprenait, notamment, la bonification des donations, le rapprochement à l’interne entre le CISSS et la fondation ainsi que la visibilité de l’organisme.

Avec les variations de bleu symbolisant la fidélité, le jaune représentant le rayonnement, la joie, la vie ainsi que le turquoise imageant la guérison, la fondation désirait mettre de l’avant leurs nouvelles mission, vision et valeurs comme l’engagement, l’écoute, le respect, le dynamisme, la synergie et la reconnaissance. Composée de formes géométriques, les lettrines formant le «f» de fondation et le «s» de santé représentent toutes les personnes gravitant autour de l’organisme : les donateurs, les usagers, les professionnels de la santé, les bénévoles, la permanence et toute la communauté.

Le logo créé pour démontrer la reconnaissance de la fondation envers les citoyens montre l’union entre tous les acteurs de l’organisme. Le slogan «Nous tenons à vous!» découle de la même idée. Il met en lumière la bienveillance, le côté humain, l’écoute, l’engagement social, la sensibilité, la proximité, l’accompagnement et le soutien puis l’ouverture de la fondation.

Le site web, qui était très désuet d’après la directrice, a été renouvelé et complètement repensé. Le comité de l’organisme a constitué une plateforme plus conviviale, simple et efficace remplie de visages pour rendre le tout vivant.

COMBAT DES CHEFS

Lors du dévoilement du nouveau visuel de la fondation, l’organisme a annoncé en primeur le retour du Combat des chefs ce 5 novembre prochain pour une cinquième édition. L’évènement qui avait été mis sur la glace ces dernières années en raison de la pandémie revient dans les activités de la fondation avec, comme thème, le «Combat de la relève». Ainsi s’affronteront Gabriel Morin de Carrefour du camion Rivière-du-Loup, Samuel Joncas de Transport Rivière-du-Loup et Dominic Lavoie de Prelco lors d’une compétition culinaire amicale réalisée au Restaurant le St-Patrice.

Rappelons qu’en 2021, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup s’est engagée à investir 400 000 $. En 2022 elle la somme s’élève, pour l’instant, à 220 000 $. Depuis ses débuts en 1987, l’organisme a contribué à la santé par un montant de 7,1 M $.