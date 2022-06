Dépassement de couts pour les travaux de la rue Saint-Elzéar 

La Ville de Rivière-du-Loup a eu une mauvaise surprise à l’ouverture des soumissions pour le projet de réfection de la rue Saint-Elzéar. Projetée à 4 M$, taxes incluses, l’offre la moins élevée est finalement sortie à 4 141 438 $, taxes en sus. Il s’agit d’une augmentation de plus de 30 %.

Le maire Mario Bastille a fait part de cette nouvelle, lors de la séance du conseil municipal du lundi 27 juin. La Ville a d’ailleurs lancé une procédure visant à modifier le règlement d’emprunt adopté précédemment afin qu’il corresponde aux nouveaux couts.

«C’est un écart d’un peu plus de 700 000 $ entre la soumission et nos évaluations, seulement pour cette section entre Lafontaine et Saint-Pierre. Ce n’est pas rien», a souligné M. Bastille, précisant que le plus bas soumissionnaire est l’entreprise Action Progex inc. de la Beauce.

Trois autres entreprises ont fait une offre pour la réalisation des travaux. Ces soumissions se situaient entre 4,2 M$ et 4,7 M$, toujours avant taxes.

Malgré cette hausse importante, associée à l’inflation, la Ville de Rivière-du-Loup compte toujours aller de l’avant avec les travaux. M. Bastille reste d’ailleurs confiant de voir le chantier être complété dans son ensemble cet été.

«On va réaliser les travaux comme prévu cette année. Ils commenceront peut-être un peu plus tard, puisqu’il y a une procédure pour le nouveau règlement d’emprunt, mais on maintient le cap», a-t-il dit.

«Au niveau des infrastructures, je crois qu’on ne peut pas passer à côté de ça. La [réfection de la] rue Saint-Elzéar est espérée et souhaitée depuis nombre d’années.»

Mario Bastille explique aussi que les travaux seraient effectués par tronçons afin d’assurer leur bon déroulement. «L’objectif, c’est de les compléter, mais ce sera peut-être avec une seule couche de pavage, comme on a fait dans le coin des rues Saint-Pierre et Saint-Paul. Les travaux pourraient être terminés au printemps prochain», a-t-il mentionné, prudemment.

Rappelons que l’état de dégradation de la rue Saint-Elzéar a reçu une couverture nationale, dernièrement. La rue fait partie des «pires routes» au Bas-Saint-Laurent, selon le palmarès annuel de CAA-Québec. Le boulevard Jessop et une partie de la route 132, à Rimouski, seraient cependant en pire état.

La réfection de la rue Saint-Elzéar prévoit également des travaux préparatoires futurs pour un nouvel émissaire de drainage pluvial et le contrôle qualitatif des rejets entre les rues Lafontaine et Saint-Magloire. D’autres sommes y seront attachées. La Ville de Rivière-du-Loup recevra toutefois une subvention du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau dans ce dossier.