Grands Prix des Hebdos : Quatre prix remportés par Info Dimanche

Cette année, quatre artisans d’Info Dimanche ont vu la qualité de leur travail être récompensée par leurs pairs dans le cadre du concours d’excellence Les Grands Prix des Hebdos 2022 dans la catégorie de journaux de 40 pages et plus.

Le directeur de l’information, François Drouin, a récolté la première place en Photographie dans la catégorie «Reportage» pour sa photo «Patinoire». L’image, qui s’est retrouvée à la une du journal papier du 27 janvier 2021, illustre le reportage «Mettre la pandémie sur la glace».

«Depuis toujours Info dimanche ne fait aucun compromis en matière de qualité dans l’information livrée à la population que ce soit au niveau de la photographie ou de l’information présente dans nos différents reportages. Je tiens à remercier Richard Laplante pour la confiance accordée lors de notre rencontre», a-t-il témoigné.

La journaliste Andréanne Lebel a remporté une troisième position dans la catégorie «Arts, culture et vie communautaire» pour son texte «Des nouvelles de Victor-Lévy Beaulieu et son voyage littéraire en Chine», article portant sur la vision de l’écrivain sur la Chine.

GRAPHISME

Les réalisations graphiques d’Info Dimanche ont également été reconnues par les membres du jury. L’hebdomadaire a remporté deux des trois distinctions de la catégorie «Meilleure publicité numérique». À noter que les deux dernières années Info Dimanche avait aussi remporté deux des trois prix dans cette même catégorie. Un 1er prix a été décerné à Véronique Sénéchal pour une publicité mettant en valeur la compagnie Voyages Ciel d’Azure, alors qu’un 3e prix a été remis à Julie Migneault pour un travail réalisé pour l’entreprise Réjean Roy Design.

«C'est toujours une fierté d’être reconnus par notre industrie. Encore une fois, cette reconnaissance témoigne de tous nos efforts à produire chaque semaine une édition de qualité respectueuse des intervenants, des lecteurs et des clients», a partagé l’éditeur d’Info Dimanche, Hugo Levasseur.

«Ces prix démontrent la qualité et la minutie que nous accordons à notre travail et du respect que nous vouons à nos lecteurs et à nos clients en leur offrant semaine après semaine un produit réussi et abouti. Nous sommes l'hebdomadaire le plus volumineux de tout l'Est-du-Québec et d'avoir maintenu un nombre de pages élevé même en temps de pandémie est avant tout l'illustration parfaite du travail d'une équipe dédiée et passionnée», a ajouté le directeur de publication, Martin Morissette.

Ces quatre prix s’ajoutent à la longue liste de prix et distinctions remportés par le journal Info Dimanche au cours des dernières années. Le concours Les Grands Prix des Hebdos est destiné à reconnaitre le travail des journalistes et des artisans de la presse locale et régionale.