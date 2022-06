Une formation pour jeunes trayeurs fort populaire

La MRC de Kamouraska a récemment été l’initiatrice d’une formation pour jeunes trayeurs âgés entre 12 et 17 ans. Ce sont deux cohortes d’une dizaine de jeunes qui ont pu en apprendre un peu plus sur les méthodes de traite, la sécurité et d’autres éléments de base reliés à la traite des vaches.

La formation « Jeunes trayeurs » est bien connue un peu partout au Québec et ce, depuis quelques années. Le Comité de mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) a initié ce projet au Kamouraska pour faire découvrir et valoriser la profession agricole auprès des jeunes. Les défis liés à la main-d’œuvre et la relève étant de plus en plus importants ont aussi été un facteur dans la mise en place de cette formation. Peu de temps après l’annonce de la tenue de cette journée, une première cohorte affichait déjà complet!

«L’engouement chez les jeunes pour en apprendre sur la production laitière est au-delà de nos attentes. Un deuxième groupe a même été créé pour répondre à la demande. C’est une preuve supplémentaire qui démontre l’importance du secteur agricole au Kamouraska», a déclaré le préfet Sylvain Roy.

Ces formations se sont tenues grâce à la collaboration du Collectif de formation agricole du Bas-Saint-Laurent, à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et avec l’appui financier d’Agricarrières.

«Ce projet valorise la profession de l’agriculture auprès des jeunes de la région. On espère que grâce à cette formation, les jeunes intégreront le marché du travail dans le secteur et soulager les entreprises agricoles à la rareté de main d’œuvre. Ça sera toujours un immense plaisir pour le Collectif de collaborer à la tenue de ses formations» a affirmé la présidente du Collectif en formation agricole du Bas-Saint-Laurent, Mme Julie Gagnon.

La MRC de Kamouraska étudie actuellement la possibilité de rendre à nouveau disponible cette formation au printemps 2023.