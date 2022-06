Une campagne de sensibilisation pour l’accueil et l’inclusion des personnes immigrantes

La MRC de Rivière-du-Loup, conjointement avec le CLD de la région de Rivière-du-Loup, lancent une campagne de sensibilisation sur le thème «Tous ensemble pour l’accueil et l’inclusion des personnes immigrantes dans notre milieu!».

Sous forme de textes informatifs, quatre parutions présentent les nouveautés en matière de service en immigration et feront découvrir les ressources et les initiatives en matière d’accueil et d’inclusion qui existent sur notre territoire.

De plus, les parutions permettent de démystifier plusieurs réalités et concepts souvent difficiles à saisir, entre autres, la différence entre les statuts d’immigrant, de ressortissant ou de réfugié. On parle également de l’élaboration d’un plan d’action territorial en immigration, du programme de jumelage entre migrants et louperiviens, du mandat des agentes de développement en immigration du CLD de la région de Rivière-du-Loup et ainsi que plusieurs autres initiatives du milieu.

Le service d’immigration du CLD reçoit plusieurs questions de gens qui sont animés par le goût d’aider et de faire la différence dans la cause des ressortissants ukrainiens. L’actualité internationale est pour certains un élément déclencheur, un éveil sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’accueil des immigrants en général. Alors, c’est dans ce contexte que l’idée de présenter une série de textes informatifs s’est concrétisée.

Plusieurs organisations s’activent depuis longtemps pour aider à l’établissement des nouveaux arrivants et à faciliter leur inclusion au sein de la communauté. La population louperivienne est déjà composée de plusieurs citoyens représentant plus de 45 pays. «Nous avons un territoire et des citoyens ouverts et accueillants ainsi que des services et un réseau qui font la différence pour ceux qui arrivent et souhaitent s’y enraciner. La diversité cultuelle enrichie notre milieu et nous devons continue de la cultiver!», a souligné le préfet Michel Lagacé.

Pour découvrir l’ensemble de la campagne, il est possible de visiter le www.mrcriviereduloup.ca/immigration/.