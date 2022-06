Un investissement de 209 494$ pour des projets de vitalisation au Bas-Saint-Laurent

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, sont fières d’annoncer qu’une somme de 209 494 $ a été accordée pour la réalisation de cinq initiatives dans le cadre de l’Aide financière pour des projets locaux de vitalisation.

Pour la municipalité de Saint-Cyprien et son projet de projecteur laser à l’édifice communautaire Alcide-Ouellet, c’est un montant de 17 840$ qui a été accordé. Quant au projet de l’espace pour les aînés actifs de Saint-Épiphane, 45 555$, l’espace Vie-G de Saint-François-Xavier-de-Viger, 50 000$, puis la valorisation et la vitalisation de l’espace occupé par le stationnement de l’église de Cacouna, 50 000$. Enfin, la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup s’est vu remettre 46 099$ pour la Politique familiale municipale, la démarche Municipalité amie des aînés et le plan de développement économique et touristique.

Cet appui financier s’inscrit dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. Il permettra d’agir sur le plan social, touristique ou culturel dans les milieux où l’indice de vitalité économique est plus faible.

«Pour notre gouvernement, il est essentiel de soutenir la vitalité de nos collectivités en appuyant des projets qui auront des retombées positives sur notre territoire. Le FRR est d’ailleurs un levier financier qui contribue à faire rayonner nos régions, à les rendre encore plus attrayantes et encore plus animées, et j’en suis fière!», a exprimé Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

«Je félicite les personnes qui permettent la réalisation de ces projets, car elles ont ce souci d’améliorer leur milieu. Grâce à votre travail, vous contribuez à rendre le Bas-Saint-Laurent plus dynamique et attrayant. Au nom de vos concitoyennes et de vos concitoyens, un grand merci!», a mentionné Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent.

«C’est toujours un honneur pour moi de participer à des annonces qui contribuent au développement de nos collectivités. Par ce programme, nous permettons à nos milieux de se mobiliser et de devenir plus attractifs et mieux outillés pour consolider les liens entre les citoyennes et les citoyens de la circonscription», a conclu le bureau du député de Rivière-du-Loup—Témiscouata, Denis Tardif.

Depuis 2020-2021, près de 6,1 millions de dollars ont été alloués pour appuyer 140 projets de vitalisation au Québec.