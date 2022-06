Lancement de la programmation estivales des Vents de Paroles

Après une 25e édition du Rendez-Vous des Grandes Gueules haute en couleurs et deux années chargées en rebondissements, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles sont fiers d’annoncer le retour des Vents de Paroles. Du 6 juillet au 24 août, la population pourra assister des spectacles hebdomadaires estivaux qui s'annoncent mémorables, et ce, pour une troisième année consécutive.

Ainsi, chaque mercredi soir, de 19 h à 21 h, aux lueurs du soleil couchant, l’oralité et la parole vivante s’invitent une fois de plus au cœur de Trois-Pistoles pour bercer la population de mots, d’histoires et de poésies. Un moment pour se retrouver ensemble dans l'intimité de l'imagination d'artistes dotés du pouvoir de faire voyager, en soi-même et au-delà.

Les performances seront suivies par un joyeux et désormais traditionnel micro-ouvert. Tous et toutes pourront ainsi venir se délier la langue sous les étoiles de la belle saison entourés d’un public attentif et chaleureux.

L’audience est invitée à apporter une couverture ou une chaise pour bien profiter des festivités en plein air dans notre chère région. Sauf indications contraires, la majorité des spectacles aura lieu en plein air au parc de l’église de Trois-Pistoles, soit au 30, rue Notre-Dame Est. En cas de mauvais temps les spectacles seront déplacés à la Forge à Bérubé au 363, rue Vézina.

À noter que tous les spectacles sont gratuits. Pour tous les détails de la programmation, rendez-vous au compagnonspatrimoine.com, ou sur leurs pages Facebook Le Rendez-vous des Grandes Gueules ou La Forge à Bérubé.

À PROPOS DES VENTS DE PAROLES

Les Vents de paroles sont réalisés dans le cadre du Vent gourmand 2022 qui ont lieu grâce à de nombreux partenaires, soit la Ville de Trois-Pistoles, la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la SADC des Basques, la MRC des Basques, la Caisse Desjardins des Basques, Tourisme/CLD des Basques, la Chambre de commerce Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-Neiges et Viens Vivre les Basques Bas-Saint-Laurent.