Plus de 80 000$ récoltés pour la campagne Leucan Montmagny 2022

Le samedi 18 juin, au Café Bistro Coin du monde de Montmagny, s’est tenue la 13e campagne de financement du Défi des têtes rasées au profit de Leucan. La douzaine de participants au Défi et les divers événements, dont le 5 à 7 de mai dernier et un rallye auto, ont totalisé la somme de 81 445 $.

En plus de Jean-Philippe Dumas, directeur des ventes chez Planchers Mercier, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, tous deux coprésidents d’honneur ainsi que le porte-parole 2022, Clovis Caron, âgé de 7 ans et diagnostiqué d’une leucémie lymphoblastique aiguë en juin 2020, accompagné de sa famille, étaient présents.

«Les enfants sont des diamants. La maladie peut frapper à tout moment, dans toutes les familles, sans discrimination. Nous nous devons d’encourager et partager nos richesses humaines et monétaires pour aider ces enfants, et leurs familles, qui font face au cancer. Nous pouvons être fier de ce que nous avons accompli cette année au nom des enfants … nos petits diamants!», a déclaré Bernard Généreux, lors d’une allocution émouvante.

Plus tôt cette année, le député avait interpellé des personnalités magnymontoises à prendre part au Défi. Il est à noter qu’en plus de représentantes du Club de gymnastique Magny-Gym, des proches de la famille du porte-parole, la présidente du Club FADOQ Montmagny Renée Grégoire a relevé le défi avec dévouement.

La campagne se poursuit, le 6 juillet prochain, alors qu’une collecte sera réalisée dans le cadre du Tournoi de golf de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM).