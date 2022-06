Hommage à U2 au Festival Le Riverain de Saint-Mathieu-de-Rioux

Le comité organisateur du Festival Le Riverain de Saint-Mathieu-de-Rioux est fier d'annoncer les premiers éléments de la programmation de sa 12e édition qui aura lieu du 28 au 31 juillet prochain.

Le samedi 30 juillet, vers 22 h, se tiendra le spectacle de Out Of Control à la plage du Riverain à Saint-Mathieu-de-Rioux. Le groupe possède un grand répertoire des succès de U2, soit du premier au dernier album, qu'ils interprètent avec un son riche et impressionnant. Cette formation rappellera l'ambiance du groupe original en concert. Ce spectacle est commandité par Atelier5 et Brunet Trois-Pistoles.

Le groupe hommage a pris forme en juillet 2004, à Montréal. Il est considéré comme l'ultime hommage à U2 au Québec. Sa mission est de présenter la meilleure réplique du populaire groupe irlandais. Leur son, prestance et charisme font d'ailleurs leur réputation.

En première partie, vers 19 h 30, se produira Junior Vintage, un groupe de reprises et de compositions de styles pop, rock, blues et québécois des années 1970 à aujourd'hui.

À noter que le comité organisateur offre gratuitement ces spectacles à la population.