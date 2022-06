L’été s’annonce festif au centre-ville de Rivière-du-Loup 

Espace centre-ville lance la saison estivale 2022 au centre-ville de Rivière-du-Loup. La rue Lafontaine festive alias «LAFestive» reprend vie. L’initiative en fera vivre de toutes les couleurs aux citoyens du centre-ville par ses aménagements colorés, ses lieux éphémères illuminés ainsi que par sa programmation survoltée.

Espace centre-ville propose plusieurs lieux pour profiter du centre-ville durant la saison estivale. Il sera possible de prendre le temps de se reposer sous les palmiers, les deux pieds dans le sable, à la Plage Urbaine Desjardins, voisine du Complexe Triangle.

Dans le même secteur, la Terrasse festive Berger sera illuminée pour égayer les soirées. L’Espace musical Groupe Lebel, situé devant l’Estaminet, accueillera le piano public ainsi que de nouveaux bancs de bois. Plusieurs autres lieux éphémères seront aménagés au cœur du centre-ville. La rue Lafontaine revient également à une voie entre les jonctions Amyot et Frontenac.

Pour l’été, la Ville de Rivière-du-Loup tolère la consommation d’alcool sur la place publique lorsque la consommation est achetée dans un commerce du centre-ville, présente le collant thématique LAFontaime et est accompagnée de nourriture. Une autre bonne raison d’organiser votre 5 à 7 au centre-ville.

UNE PROGRAMMATION SURVOLTÉE

Les festivités débuteront le 23 juin pour la fête nationale. À l’horaire, une soirée toute en musique sur le MixBus Berger qui accueillera des artistes de la région à compter de 18 h en face du 405 rue Lafontaine. La Pièce – Divertissement Mobile sera également sur place pour animer petits et grands, alors que Slam Rivière-du-Loup offrira, de son côté, une performance poétique du discours patriotique. Le lendemain, 24 juin, aura lieu la fête familiale et la course colorée au parc du Campus-et-de-la-Cité à partir de 11 h.

La fête du Canada sera soulignée le 1er juillet au Parc Blais de 10 h à 16 h. Jeux gonflables, petit train, maquillage, performance de djembé de Papa Noël, jeux ludiques avec La Pièce – Divertissement mobile et bien plus sont au rendez-vous.

Du 11 au 17 juillet se tiendra la vente-trottoir sur la rue Lafontaine, un événement rassembleur. Les citoyens sont invités à aller à la rencontre des commerçants et découvrir les trésors locaux. Pour souligner cette occasion, un 5 à 7 festif sera organisé le 14 juillet.

La Plage Urbaine Desjardins sera animée les 4 et 5 août dans le cadre du festival des chansonniers, ainsi que le 13 août pour l’Electrofest.

Les 17 et 18 août auront lieu deux soirées festives et musicales dans la cour arrière partagée de la Microbrasserie Aux Fous Brassant et de la Boutique du Travailleur avec Les Micro-Festivités du Sonar.

Durant tout l’été se dérouleront, les jeudis midi en cavale : des spectacles de musique 100 % gratuits sur l’heure du dîner. Un excellent moyen d’ouvrir ses horizons musicaux.

Pas encore rassasié? Qu’à cela ne tienne, car les JEUDIS SHOWS sont de retour, présentés au Théâtre de la Goélette par Rivière-du-Loup en spectacles.



Pour découvrir toute la programmation estivale de la scène culturelle louperivoise, il faut se rendre au www.toutculture.ca.