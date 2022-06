Des affiches contre le projet de Medway sur la rue St-Louis 

L’opposition d’un ou plusieurs citoyens au projet du Groupe Medway, au coeur de Rivière-du-Loup, s’est matérialisée par la réalisation d’affiches qui ont été collées à différents endroits du centre-ville, dont sur des bâtiments de la rue Saint-Louis, en début de semaine.

Le président et fondateur de Medway, Yan Boudreau, ainsi que le maire Mario Bastille, qui a ouvertement donné son appui à la construction, sont ciblés. M. Boudreau y voit son visage être découpé et collé sur le corps d’un dinosaure ou Godzilla. On y lit notamment qu’il s’agit d’un projet «monstrueux».

Les mots «évictions», «hausse des loyers» et «embourgeoisement» sont aussi mentionnés en référence à la démolition d’un immeuble à logements, au déménagement d’une maison patrimoniale, ainsi qu’à la concrétisation du complexe de neuf étages.

Parmi les lieux ciblés, les affiches ont été apposées au 20 rue Saint-Louis, ainsi que sur la propriété de Poitras Meubles et Design où le projet doit être bâti. Personne n’en a revendiqué la paternité.

Depuis la publication initiale d’avis de démolition, une étape importante pour la suite du processus, le projet Medway fait couler beaucoup d’encre à Rivière-du-Loup. Plusieurs citoyens s’y sont opposés sur les réseaux sociaux. Une vingtaine d’opposants ont aussi assisté à une rencontre avec l’équipe du promoteur, la semaine dernière.

Plus de détails suivront…