La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk célèbre la Journée nationale des peuples autochtones

Ce 21 juin se tient la Journée nationale des peuples autochtones. Cet événement visant à rendre hommage aux Premiers Peuples est important pour la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. Cette année, après deux ans d’absence, des membres de la communauté représenteront la Première Nation à l’événement KWE à Québec. Il s’agit pour elle d’une occasion particulièrement intéressante de faire connaître la culture wolastoqey.

«La Journée nationale des peuples autochtones, c’est l’occasion pour les membres de la communauté de renouer avec leurs racines et de célébrer la multiplicité des identités autochtones», a mentionné Shirley Kennedy, cheffe conseillère de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. Elle ajoute que le retour des festivités entourant le KWE à Québec fait l’effet d’un baume pour les membres des communautés autochtones.

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk n’a rien prévu de particulier sur son territoire pour la journée, mais elle a officiellement annoncé le retour du pow-wow et de l’événement Deux Nations, une Fête qui se tiendront les 20 et 21 août à Ktopeqonok (la pointe de Cacouna) et au parc de la Fontaine Claire à Cacouna. Pour plus de détails, il faut consulter la page Facebook de la Première Nation.