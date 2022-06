Lancement de la saison estivale 2022 de Tout Culture Rivière-du-Loup

Tout Culture Rivière-du-Loup est fier d’annoncer le lancement de sa saison estivale 2022 à partir du 23 juin, jour officiel du début des festivités. Ayant pour mission de rassembler tous les organismes et acteurs du milieu culturel, afin d’offrir un seul et même guichet pour toute la programmation culturelle de Rivière-du-Loup, l’organisme promeut des activités variées et originales durant tout l’été.

Rivière-du-Loup se dévoile sous ses plus beaux atours par une programmation visant à faire découvrir à la population son riche patrimoine bâti et sa vitalité culturelle. Les activités – dont plusieurs sont gratuites – permettent ainsi d’animer le centre-ville, les lieux culturels et les sites historiques, et se retrouvent en un seul et même endroit sur le Web, soit au www.toutculturerdl.ca.

PROGRAMMATION ESTIVALE 2022

Les activités débuteront avec les festivités entourant la Fête nationale. Espace centre-ville et la Ville de Rivière-du-Loup préparent une ambiance festive au centre-ville en collaboration avec le comité de la Fête nationale. Dès 18h, il sera possible de profiter de l’animation musicale et tester ses habiletés avec La Pièce – Divertissement mobile, suivi du spectacle de Junior Vintage sur la scène MixBus Berger.

À chaque jour de l’été, la population pourra découvrir des activités culturelles sur le territoire de la ville. C’est un rendez-vous pour le Parcours fantôme du Manoir Fraser et l’exposition KMAWQEPIYAPON, présentée au Musée du Bas-Saint-Laurent ou encore les spectacles professionnels offerts à contribution volontaire de Rivière-du-Loup en spectacles, Les Jeudis Shows présentés au Théâtre de la Goélette.

Puis la programmation diversifiée du nouveaux Café culturel à la Pointe ou les Jeudis midis en cavale sur la rue Lafontaine, sans compter les nouveaux circuits patrimoniaux sur les colonnes Morris, permettront à la population de découvrir la ville et ses quartiers autrement. L’équipe du Sonar agrémente également la programmation culturelle avec son micro-festival 100 % gratuit comprenant deux soirées festives et musicales.

Cet été, les gens pourront se laisser bercer par une saison culturelle hors norme et découvrir les secrets les mieux gardés de nos musées et de nos quartiers, grâce à Toutculturerdl.ca.

Il faudra surveiller la nouvelle guide urbaine qui se promènera avec le drapeau dorsal de Tout Culture pour recommander aux visiteuses et aux visiteurs des activités qui correspondent à leurs goûts et désirs pendant leurs journées de congé.

Tout culture Rivière-du-Loup tient à remercier le soutien de la Rôtisserie St-Hubert, la Financière Banque Nationale, Berger et l’Hôtel Universel, sans qui la programmation culturelle ne saurait être la même.

Les membres de Tout Culture sont : la Ville de Rivière-du-Loup, Espace Centre-ville, le Musée du Bas-Saint-Laurent, le Manoir seigneurial Fraser, Rivière-du-Loup en spectacles, Sparages, le Sonar, le Café Culturel, Tourisme Rivière-du-Loup, Vues dans la tête de Rivière-du-Loup et Voir-à-l’Est- Art contemporain.