Un air d’été au Carrefour d’Initiatives Populaires

Le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup (CIP), l’organisme en aide alimentaire de la MRC de Rivière-du-Loup tient à aviser sa clientèle du changement à l’horaire des services pour la période estivale. Du 27 juin au 2 septembre 2022, le comptoir de récupération alimentaire sera ouvert les mardis de 13h à 18h ainsi que les mercredis et les jeudis de 12h30 à 16h.

Pour ceux qui ont des besoins alimentaires plus importants, un dépannage alimentaire d’urgence est offert sur rendez-vous en semaine. Il suffit de communiquer avec le 418 867-5735 poste 218. Pour bénéficier de ce service, il faut être résident de la MRC de Rivière-du-Loup et être dans une situation temporaire et urgente.

Pendant l’été, le CIP accueillera une première cohorte de 5 jeunes de 11 à 15 ans en «jeune Escouade Alimenterre». La jeune Escouade Alimenterre participera entre autres aux cueillettes et à la transformation des surplus alimentaires.

À ce sujet, le CIP tient à rappeler à toute la population que tous les surplus de jardins ou d’arbres fruitiers sont les bienvenus. Il est possible de les remettre dans un Frigo-Partagé pour en faire bénéficier la communauté. Pour un gros surplus, il faut faire appel à l’équipe de bénévoles de l’Escouade Alimenterre au 418 867-5735 poste 225.

À noter que l’équipe du Carrefour d’Initiatives Populaires fera relâche du 24 juillet au 6 août 2022 et que tous leurs services seront suspendus pendant cette période.

Le Carrefour d’Initiatives Populaires est privilégié de pouvoir compter plus que jamais sur le soutien de ses partenaires, ses donateurs, ses bénévoles et sa clientèle et les remercie pour la confiance témoignée. Depuis juillet dernier, pas moins de 73 tonnes de denrées ont été sauvées du gaspillage alimentaire et redistribuées dans la communauté.