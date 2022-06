Projet Medway : un premier choc avec les citoyens

Une vingtaine de citoyens de Rivière-du-Loup se sont présentés à une rencontre d’informations organisée sur le projet du Groupe Medway, mardi soir à l’Hôtel Levesque. Il s’agissait d’une première étape pour l’entreprise qui souhaite «établir un canal de communication» avec les résidents du secteur concerné par l’éventuelle construction.

Cette relation à naitre est cependant partie du mauvais pied, selon quelques personnes présentes. Les citoyens s’attendaient à une présentation du président et de son équipe, mais ils ont plutôt été invités à participer à des discussions individuelles, ce qui a créé de la grogne chez certains.

«C’était rusé de la part du promoteur […] Les gens intéressés devaient passer d’une table à l’autre pour s’informer. Plusieurs étaient déçus et ils se posaient des questions. J’ai donc pris la parole, je me suis imposé et j’ai exigé une présentation, qu’on nous explique le projet et qu’on puisse en jaser», a raconté le porte-parole d’un groupe d’opposants, Pierre Landry.

«Par la suite, ç’a permis aux citoyens d’exprimer leurs craintes et leurs appréhensions par rapport à ce projet-là», a-t-il ajouté. Les médias n’étaient pas admis à l’intérieur de la salle.

L’ampleur du bâtiment souhaité, le choix de l’emplacement et l’impact sur la circulation dans le quartier ont été au cœur des discussions – parfois animées – de la séance qui a duré environ deux heures. «Il y a eu plusieurs questions formulées sur différents aspects du projet. On a eu des réponses satisfaisantes, mais je ne vois pas dans les réponses de Medway une volonté de revoir le projet fondamentalement», a noté le citoyen engagé.

M. Landry, qui estime toujours que le projet va dénaturer ce secteur de Rivière-du-Loup, «un bijou qu’il faut protéger» , n’a pas été convaincu par les efforts du promoteur pour minimiser l’impact visuel du bâtiment sur la rue Saint-Louis. Il maintient que la présence de cette structure va avoir un impact visuel sur plusieurs quartiers et points de vue louperivois.

MEDWAY

De son côté, la direction du Groupe Medway compte toujours poursuivre ses démarches vers la réalisation de son projet, comme elle l’avait confirmé aux médias en journée. Yan Boudreau, président et fondateur, a cependant assuré avoir pris plusieurs notes durant la rencontre.

«Ce qu’on voulait, c’était d’établir un canal de communication avec eux et on va continuer de les tenir informés des développements», a-t-il déclaré à la sortie de la séance.

Est-il ouvert à apporter des modifications au projet pour apaiser la colère de certains résidents? «On n’a pas le choix d’analyser les préoccupations et c’était le but aussi. Évidemment, on a pris des notes concernant la circulation et la grandeur du bâtiment. On va se rassoir avec la Ville et les citoyens pour essayer de voir ce qu’on peut faire», a-t-il déclaré.

«Il faut écouter et regarder ce qu’on peut faire. Ils ont des bons points, ils vivent dans le quartier. Au niveau de la circulation, par exemple, il y a assurément des choses à faire […] On a encore le temps de l’améliorer.»

UNE RENCONTRE AVEC LA VILLE DEMANDÉE

Notons que les opposants demandent maintenant une rencontre avec la Ville de Rivière-du-Loup afin que l’administration municipale puisse répondre à certaines questions.

«J’ai envoyé une lettre ouverte pour demander une rencontre aux citoyens», a confirmé Pierre Landry. «Ce projet touche plusieurs aspects sociaux et environnementaux, la circulation et le logement. La ville est partie prenante dans tout ça et doit pouvoir répondre à des interrogations», a-t-il mentionné.

«Est-ce que la Ville travaille pour les citoyens ou le promoteur? Ce n’est pas les promoteurs qui élisent les élus, ce sont les citoyens. Alors la parole aux citoyens, s’il vous plait.»