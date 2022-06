Lancement du programme «Familles en affaires»

Acti-Familles et la Fondation de la famille Guérette lancent aujourd’hui «Familles en affaires». Ce programme vise à soutenir les familles de la région qui aspirent à initier des projets d’affaires dans le but de mieux subvenir aux besoins des leurs, tout en contribuant positivement aux besoins des familles de la communauté.

Depuis plus de vingt ans déjà, La Fondation créée par feu Charles Guérette s’inscrit en soutien aux initiatives de l’organisme Acti-Familles pour l’accompagner dans sa mission qui vise principalement à améliorer les conditions de vie des familles qui vivent en situation de vulnérabilité.

C’est avec la volonté de renouveler et de pérenniser le partenariat entre La Fondation et Acti-Familles que les deux organismes ont travaillé en collaboration pour créer ce nouveau programme et soutenir la création de projets concrets ayant le potentiel de créer des emplois durables tout en s’inscrivant en soutien aux familles vulnérables.

«C’est un projet très enthousiasmant qui s’inscrit tout naturellement dans un esprit de continuité pour notre Fondation vu notre partenariat de longue date avec Acti-Familles. Nous sommes fiers de contribuer à aider les familles de notre communauté», a exprimé Anne Guérette, présidente de la Fondation.

Dans le cadre du déploiement du nouveau programme, La Fondation remettra annuellement jusqu’à 5 000 $ au bénéfice d’un ou de plusieurs projets qui seront choisis selon des critères préétablis par les membres du comité qui a été formé spécialement pour la création et la gestion de ce programme.

«Acti-Familles est fier de collaborer à la mise en œuvre de ce nouveau programme qui se veut une aide supplémentaire aux familles qui résident dans le secteur desservi par notre organisme. Nous sommes toujours présents pour collaborer avec les acteurs de notre milieu et améliorer la situation des familles», a confié Michèle Bard, présidente du Conseil d’Administration.

Le programme «Familles en affaires» s’inscrit en complémentarité avec les programmes existants des différents partenaires du milieu (CODET, MRC, SADC, etc...). Les personnes intéressées peuvent trouver le formulaire et tous les détails auprès de madame Jane Breton, directrice d’Acti-Familles ou sur le site internet de l’organisme.

À PROPOS D’ACTI-FAMILLES

Le Regroupement Acti-Familles est un organisme communautaire Famille situé à Pohénégamook et couvrant 8 municipalités de la partie ouest du Témiscouata, dont la mission est de soutenir les parents en tant que premiers éducateurs de leur enfant et de les accompagner dans l’enrichissement de leur expérience parentale. Depuis 1996, Acti-Familles améliore les conditions de vie des familles par de l’aide matérielle, des activités d’éducation et de prévention et des services d’entraide.