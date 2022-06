Lancement de la 3e édition du Vent gourmand et des Espaces virevents

Les partenaires et le comité organisateur de la 3e édition du Vent gourmand et des Espaces virevents sont heureux de dévoiler la programmation festive et variée qui prendra place principalement au Parc de l’église de Trois-Pistoles et au Parc récréatif de la Grève Morency de Notre-Dame-des-Neiges, du 25 juin au 3 septembre.

Du 25 juin au 3 septembre se succèderont 11 spectacles musicaux les samedis de midi à 13h dans le parc de l’église de Trois-Pistoles. Le 25 juin : Marc Bélanger, dimanche 3 juillet : Yoann Guay, samedi 9 juillet : Frédéric Lagacé et Fabien Rioux, 16 juillet : Danny Savard, 23 juillet : Rino Bélanger trio, 30 juillet : Martin Morais et Francois Bard, samedi 6 août : Mérédith Rousseau, 13 août : Stéphanie Lemelin et Donald Charles, samedi 20 août : Marc Larouche, 27 août : Philippe Veilleux et Mathieu Ouellette et le 3 septembre : Leela. La population est invitée à apporter chaises, chapeau et lunch. En cas de mauvaise température, les spectacles seront remis au dimanche midi. Ces spectacles sont coorganisés en collaboration avec la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles.

Du 6 juillet au 24 août, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant des Trois-Pistoles invitent la population à 8 soirées Vent de paroles qui feront place à l’oralité dans diverses formes. Ces spectacles auront lieu principalement les mercredis soir à 19h dans le parc de l’église de Trois-Pistoles. En cas de mauvaise température, les spectacles seront déplacés à la Forge à Bérubé. Le 6 juillet : Cabaret de lectures, 13 juillet : Soirée d’improvisation, 20 juillet : L’Estran avec Isabelle Miron et le groupe l’Oumigmag, 27 juillet, Cabaret de contes, 3 août : Les matantes à bouches et Élise Argouarc’h, 10 août, Le collectif Sourcils-de-Vénus, 17 août : Cabaret céleste (exceptionnellement à 21h à la Traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins) et finalement, 24 août : Serge-Yvan Bourque.

Quelques évènements auront lieu dans l’agréable Parc récréatif de la Grève Morency de Notre-Dame-des-Neiges. Le vendredi 22 juillet, à compter de 17h, la population est invitée à un BBQ-spectacle servi par la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges avec le groupe musical Junior Vintage. Suivra, à 20h, un feu de camp avec l’humoriste Jean-François Otis. La population est invitée à apporter consommations et chaise. En cas de mauvais temps, l’évènement sera remis, à la même heure, à l’ancienne église de Rivière-Trois-Pistoles à Notre-Dame-des-Neiges. Le dimanche 31 juillet, vers 14 h, les familles pourront assister au spectacle du magicien François Crépeau. Il sera précédé d’un BBQ à midi et de Monsieur Bulles à 13h. En cas de mauvais temps, le spectacle du magicien sera déplacé, à 14h, au chapiteau du centre communautaire de Notre-Dame-des-Neiges. Le dimanche 7 août à 13h30, il sera possible de s’initier au cerf-volant acrobatique. Le samedi 20 août à 13h30, la population est invitée à profiter d’un atelier de cirque avec Animafun. En cas de mauvaise température, ces deux derniers évènements seront aussi déplacés au chapiteau du centre communautaire de Notre-Dame-des-Neiges.

Du 25 août au 3 septembre, la population est invitée à produire une œuvre sur la berge de la Grève Morency à partir de ce qu’elle trouvera sur place. Il faudra transmettre les photos de l’œuvre et une photo de soi-même avec son œuvre, son nom et coordonnées par courriel à [email protected] Trois prix totalisant 250 $ seront décernés le 12 septembre, soit un prix du public de 150 $ et 2 prix de participation de 50 $.

La population est également invitée à se joindre à Mélanie Perrin pour des séances de Zumba Fitness les lundis et jeudis à 18h45 et de Strong nation les mardis à 19h00, au terrain du 13 Jean-Rioux, soit à l’ancien site Echofête. Il est possible de s’inscrire par courriel à [email protected] au coût de 5 $ par séance. La population est également invitée à se donner à fond avec des séances de cardio-exercice avec Guylain Landry, les lundis et mercredis du 27 juin au 17 août17h30 à 18h15 au Parc de la Grève Morency. Pour inscription : 418 851-4034 ou [email protected], 125 $ (2 fois/semaine), 80 $ (1 fois/semaine) ou 12 $ par séance.

À noter le Marché public des Basques les dimanches de 10h à 15h au Caveau des Trois-Pistoles, le spectacle des Petits chanteurs du Mont-Royal le 2 juillet à 13h30 et bien plus. Pour tout savoir sur la programmation, il faut se rendre sur le site web de Vent gourmand ou sur la page Facebook.

La 3e édition du Vent gourmand et des Espaces virevents est rendu possible grâce aux collaborateurs et partenaires financiers suivants : Chambre de commerce Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-Neiges, la Ville de Trois-Pistoles, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la SADC des Basques, la MRC des Basques, la Caisse Desjardins des Basques, le CLD des Basques, secteur tourisme, la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant des Trois-Pistoles et la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles. Cette programmation s’inscrit également dans le cadre des activités des fêtes du 325e de la Ville de Trois-Pistoles.