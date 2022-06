Exercice d’analyse de risques consolidée au Témiscouata

La MRC de Témiscouata, de concert avec la firme Sécurité civile Landry Inc., ont organisé un exercice d’analyse de risques consolidée qui s’est déroulé le 9 juin 2022, à la salle Témiscouata, située à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac. Cette journée d’activités a permis d’évaluer les différents risques présents sur le territoire de la MRC, la capacité collective à y répondre, ainsi que les conséquences que ceux-ci pourraient engendrer.

Cet exercice pratique qui impliquait un peu plus de 30 partenaires de divers domaines dans le but de valider l’efficacité des systèmes existants et des procédures mises en place afin d’aplanir les incertitudes et d’identifier les priorités sur lesquelles nous devons travailler.

«Nous sommes très satisfaits de la collaboration de nos nombreux partenaires qui sont venus réfléchir avec nous sur les risques auxquels fait face notre région, mais surtout sur notre approche pour y faire face. Nous allons profiter de cette expérience pour améliorer encore un peu plus notre préparation à faire face aux sinistres, pour mieux protéger nos concitoyennes et concitoyens», affirmeSerge Pelletier, préfet de la MRC de Témiscouata.