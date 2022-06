Deuxième édition du sommet entrepreneurial des Basques

Trois ans après le succès de sa toute première édition, le Sommet entrepreneurial des Basques sera de retour le samedi 22 octobre prochain au sous-sol de l’Église de Saint-Jean-de-Dieu. L’événement vise à mettre en lumière le dynamisme entrepreneurial de la région en plus d’offrir à la communauté d’affaires l’occasion de réseauter.

Après plus de deux ans de pandémie, les partenaires du comité organisateur du gala estiment qu’il est primordial de souligner l’importance du travail des entrepreneurs et de récompenser les bons coups des entreprises de la région qui ont dû, notamment, se réinventer et s’adapter dans un contexte bien particulier. Les entrepreneurs ont travaillé d’arrache-pied pour faire rayonner et prospérer le milieu des Basques. Ils méritent plus que jamais d’être mis en valeur lors de ce gala qui rassemblera plus de 200 convives. Les entreprises des Basques seront bientôt invitées à réserver leur place et à soumettre leur candidature pour différentes catégories de prix.



La Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu sera l’hôte de la 2e édition : «Ce sera un honneur d’accueillir les entrepreneurs de la MRC des Basques chez nous. Avec les partenaires impliqués à l’organisation de la 2e édition du Sommet entrepreneurial des Basques, nous souhaitons offrir un bel événement rassembleur et positif», affirme Éric Malenfant, président de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu.

Les entreprises recevront leur invitation à s’inscrire au cours des prochaines semaines. Pour information, il faut contacter Marie-Hélène Proulx, coordonnatrice du Sommet entrepreneurial des Basques 2022 au (418) 730-9299, ou par courriel au [email protected]