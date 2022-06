Une réussite pour le Golf en santé de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce que ce sont 136 265 $ qui ont été amassés lors du Golf en santé Aliments Asta et Hôtel Lévesque qui s’est tenu le 10 juin dernier.

Malgré l’annulation du tournoi de golf en raison des mauvaises conditions météorologiques, le souper-bénéfice gastronomique a été un succès. Sous la présidence d’honneur de Jean D’Amour, qui a aussi présenté l’encan crié, ce sont plus de 220 convives qui se sont déplacés pour la santé de toute notre communauté.

Rappelons que cette réussite permettra l’achat d’un Fluoroscan Mini C-Arm pour le Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Pouvant être utilisé par plusieurs spécialistes dans de nombreux départements, cet équipement est sécuritaire pour la santé des usagers puisqu’il émet peu de radiation, un impact majeur, notamment pour nos enfants. Ce sont plus de 500 chirurgies par année qui pourront être réalisées grâce à cet appareil qui sera utilisé au quotidien, et qui offrira plus de précision.

Bonifier les soins et les services de santé dans la région afin d’améliorer la santé et le bien-être de nos usagers est au cœur de la mission de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Des efforts sont déployés afin de donner à la population les meilleures chances de guérison. C’est la différence qu’il est possible de faire grâce à la générosité des citoyens, car c’est en s’unissant à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup qu’un réel impact pour vivre plus longtemps et en santé ici est possible. Les dons sont acceptés en tout temps en se rendant au santerdl.ca.